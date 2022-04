Inatsisartut skal arbejde videre med udvidelse af vandkraftværk

Thomas Munk Veirum Fredag, 29. april 2022 - 11:05

Onsdag var et forslag om udvidelse af vandkraftværket i Tasiilaq til debat i Inatsisartut.

Forslaget er egentlig to stort set enslydende forslag stillet af medlemmer fra henholdsvis Siumut og Inuit Ataqatigiit. De blev debatteret på samme tid i næsten to timer, da de har samme formål.

Begge forslag går ud på at pålægge Naalakkersuisut at udvide vandkraftværket i Tasiilaq.

- Hvis der skal ske udvikling i Østgrønland, er det vigtigt at få udvidet kraftværket, lød det fra Lars Poulsen, der er en af forslagsstillerne. Han slog på, at hvis der skal etableres mere erhverv i Tasiilaq, så er det ikke strøm nok i byen, med det nuværende kraftværk.

Hænger ikke samfundsøkonomisk sammen

Her pegede Poulsen på planerne om en lufthavn ved byen samt mere boligbyggeri.

Naalakkersuisoq for energi, Kalistat Lund (IA), var under debatten positivt indstillet overfor projektet og var enig i, at det vil åbne for flere erhvervsmuligheder i Tasiilaq. Det var dog med det forbehold, at analyser viser, at projektet koster 55 millioner kroner og ikke er samfundsøkonomisk rentabelt.

Dermed kan Naalakkersuisut ikke låne penge til projektet i henhold til budgetloven.

Med andre ord skal de mange millioner findes direkte på finansloven, hvis projektet skal gennemføres.

Hvordan skal regningen betales?

Derfor fremsatte naalakkersuisut et ændringsforslag, som gør projektet betinget af, at der gennemføres en ekstern samfundsøkonomisk konsekvensanalyse af projektet, som skal danne grundlag for den videre politiske behandling af projektet.

Problemet med den store og indtil videre ufinansierede regning blev også taget op af oppositionspartiet Demokraatit, hvor formand Jens-Frederik Nielsen gerne ville vide, hvordan forslagsstillerne forestiller sig, at projektet skal finansieres.

Til det svarede forslagsstiller Lars Poulsen, at det først vil blive tydeligere senere i processen. Han var overbevist om, at projektet kan svare sig og vil være en stor og nødvendig gevinst for Tasiilaq.

Alle partier kunne dog gå med til, at Anlægsudvalget nu skal arbejde med forslaget og lave en betænkning inden andenbehandlingen.