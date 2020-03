Inatsisartut afviser it-kaos men ændrer deadline

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 16. marts 2020 - 09:04

Inatsisartut havde planlagt en netværksadskillelse søndag den 8. marts klokken 17.00, som man havde forventet afsluttet samme dag.

Det gik imidlertid ikke som planlagt.

- Mandag den 9. marts blev der konstateret problemer med at modtage og sende emails, og som der straks blev arbejdet på at løse og tirsdag formiddag var dette løst, oplyser Inatsisartut-formandskabet i en pressemeddelelse og peger på, at der for partierne var alternative måder at løse sin kommunikation på.

Fra koks til kaos

Under rubrikken “Inatsisartut ramt af it-koks” fortalte en politiker, hvilke besværligheder det havde haft, at mail-systemerne ikke havde virket.

Hvorfor Inatsisartut sprogligt strammer ordet it-koks til it-kaos og på den baggrund kræver en berigtigelse er uklart.

LÆS OGSÅ: Inatsisartut ramt af it-koks

Et faktum er det imidlertid, at it-udfordringerne har været så massive, at Inatsisartut-ledelsen har valgt at ændre deadline for aflevering af sager, der ønskes optaget på dagsordenen fra fredag den 13. marts kl. 12.00 til tirsdag den 17. marts kl. 12.00.

- … for at imødekomme den gene som omlægningen synes at have givet anledning til, lyder forklaringen fra formandskabet.