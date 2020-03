Inatsisartut ramt af it-koks

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 11. marts 2020 - 15:17

En opgradering og ændring af Inatsisartuts it-systemer er i den grad slået fejl, så det er blevet mere end svært for partierne at leve op til fristen for at indsende forslag til Forårssamlingen.

I morgen torsdag er sat som sidste frist for partierne til at indlevere beslutningsforslag og forespørgselsdebatter til Forårssamlingen. Inatsisartuts formandsskab har kendskab til ønsket om, at deadlinen for indsendelse af forslag udskydes, men der er så vidt Sermitsiaq.AG erfarer endnu ikke truffet en beslutning.

Håbløs situation

- Det er håbløst, at Inatsisartut-ledelsen ville gennemføre it-ændringer så få dage før, at vi har deadline for indsendelse af forslag til Forårssamlingen, fastslår en politiker, der siden fredag og først mandag eftermiddag kom på det nye it-system.

Politikeren, der ønsker at være anonym, forklarer, at han hører til de heldige, da andre kolleger i går endnu ikke havde fået mail-systemet op at køre.

- Vi kan heller ikke printe udkast og diverse oplæg, så der bliver rendt en del på gangene, forklarer politikeren, der kalder situationen for en ”kold tyrker”.

Nye mail-adresser

-Det er underligt, at man i flere dage har været udsat for, at man ikke har kunnet modtage en eneste mail. Og det absolut håbløse er, at vi politikere nu skal have en ny mail-adresse. Vi kan i det nye system ikke bevare de gamle, lyder det.

Det har ikke været muligt at få telefonisk kontakt til hverken generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz eller sekretariatschef Elly Hauge Pedersen fra Bureau for Inatsisartut.