Imperiets børn nomineret til Årets historiske bog

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 01. februar 2022 - 08:58

Bogen Imperiets Børn af journalist Anne Kirstine Hermann er nomineret til prisen som årets historiske bog i Danmark.

I bogen beskyldes Danmark for at have skjult oplysninger for grønlænderne og FN for at sikre Grønlands indlemmelse i Danmark i 1953.

I FN-pagtens Artikel 73 lyder det, at medlemslande, ”som har eller påtager sig ansvaret for administrationen af områder, hvis folk endnu ikke i fuldt mål har opnået selvstyre”, forpligter sig til ”at fremme selvstyre”. Dermed var Danmark forpligtet sig til at fremme Grønlands selvstyre.

Men historien blev at Danmark i 1953 indlemmede Grønland som amt i det danske rige.

Tilbageholdt vigtige oplysninger

- Regeringen tilbageholdt vigtige oplysninger for den grønlandske befolkning, samtidig med at den gav vildledende oplysninger til FN's Generalforsamling. På den måde lykkedes det i 1954 at få Grønland fjernet fra FN's liste med kolonier, som havde ret til selvstændighed. Øen blev så at sige til en kamufleret koloni, skriver Anne Kirstine Hermann i bogen.

Bogen er blevet til efter omfattende research i Rigsarkivet og Folketingets bibliotek i København, i FN’s arkiver i New York og indeholder øjenvidne beretninger fra grønlændere, der oplevede danskernes insisteren på at gøre Grønland dansk.

Bogen er nomineret sammen med fire andre bøger, og prisen uddeles til Historiske Dage i marts i Danmark. Man kan stemme HER.