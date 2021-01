Immanuelsen afviser krav om at gå af

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. januar 2021 - 07:39

- Der foreligger ikke grundlag for, at jeg skal trække mig som naalakkersuisoq, siger Jens Immanuelsen til Sermitsiaq.AG og kommer med følgende forklaring:

- Revisionsudvalgets udtalelse, af 22. januar 2021, om forvaltningsrevisionsundersøgelsen, forholder sig til departementets svarnotat, hvor departementet kommer med sine bemærkninger og en tidshorisont for gennemførelse af den udvidede forvaltningsrevisions anbefalinger.

Jens Immanuelsen begrunder sin afvisning med, at departementeschef Jørgen Isak Olsen i november 2019 fik styrket ledelsen ved at ansætte en ny afdelingschef samt en assisterende chefkonsulent til at dele og løfte ledelsesansvaret og sikre en ny tilgang til arbejdet i fiskeriafdelingen.

Stærkere sagsbehandling

- Denne beslutning skete netop i en erkendelse af, at der var behov for en ændring og en stærkere sagsbehandling. Således blev den nye ledelse ansat med opdrag om særligt tre forbedringer: Instrukser på alle sagsgange, forvaltningsplaner for alle kommercielle arter samt trivselsforbedring for at sikre kompetencerne i afdelingen, oplyser Jens Immanuelsen, der pointerer, at langt de fleste af anmærkningerne i Deloitte-rapporten straks blev udbedret tilbage i oktober 2020.

Jens Immanuelsen oplyser, at man nu tager fat på de manglende tilrettelser i afdelingens instrukser med udgangspunkt i Deloittes anbefalinger.

- Det store arbejde, der stadig er pågående, er altså initieret i 2019 og er nået langt. Der er instrukser på plads i det havgående fiskeri og uddannelse og instruksarbejde påbegyndt i forvaltningen af det kystnære fiskeri. Derudover er der udarbejdet retningslinjer for arbejdet med forvaltningsplaner, som allerede har ledt til fire nye forvaltningsplaner samt to undervejs, oplyser Jens Immanuelsen.

Beklager fejl

Jens Immanuelsen vil ikke benægte at Deloittes undersøgelse har påvist fejl i sagsbehandlingen.

- Og det beklager jeg naturligvis, men jeg vil også henlede opmærksomheden på, at der ved stikprøve er fundet fejl, som ikke nødvendigvis repræsenterer den generelle sagsbehandling i afdelingen, mener han.

Han påpeger, at der er tale om en ganske lille administration, der skal varetage en stor forvaltningsopgave, der vedrører Grønlands største erhverv.

I flere år har fiskeriafdelingen været udfordret med ubesatte stillinger. Der er i dag 12 personer ansat til at varetage hele den administrative forvaltning af fiskeriet.

Politisk krævende

- Fiskeriafdelingens driftsmæssige opgaver skal naturligvis prioriteres, men det må dertil siges, at ressortområdet er så politisk krævende, at megen arbejdstid går til dækning af behovet for betjening af det politiske niveau, og at basale driftsopgaver må vente eller hastes, siger Jens Immanuelsen.

Han påpeger, at man i en lille administration er sårbar, når enkelte medarbejdere er væk, hvorfor det har været vigtigt at forbedre trivslen i afdelingen, så man ikke lider et kompentencetab. Således er medarbejderstaben i dag nu oppe på de 12 berammede årsværk.

Jens Immanuelsen mener ikke, at der er behov for at få tilført yderligere ressourcer.

- Fiskeriafdelingens opgaver prioriteres og løses inden for de givne rammer, fastslår han.