Partii Naleraq: Immanuelsen skal trække sig

Lørdag, 23. januar 2021 - 16:00

Den udvidede forvaltningsundersøgelse af administrationen af kvoter og licenser i fiskeridepartementet bliver på flere områder kritiseret for at have været ”yderst kritisabelt”, og det skal efter Partii Naleraqs mening have konsekvenser.

Nok er nok

- Nok er nok. Undersøgelsen afslører, at ansatte i fiskeridepartementet ikke har fulgt retningslinjerne, hvilket skaber tvivl om, hvorvidt borgerne er blevet stillet ens. Ansvaret ligger hos Jens Immanuelsen, og han bør derfor trække sig omgående, fastslår Jens Napaattooq.



Partii Naleraq-politikeren påpeger, at Deloittes forvaltningsundersøgelse baserer sig på stikprøver.

'- Hvor mange lig vil der ikke være væltet ud af skabene, hvis undersøgelsen var blevet udvidet, spørger en harm Jens Napaattooq.

Nyt bevis

Partii Naleraq har ad flere omgange i det seneste år stillet et mistillidsvotum i Inatsisartut-salen, men hver gang har en modværge-dagsorden fra koalitionen, som sidder på flertallet, sikret stolen under diverse medlemmer af Naalakkersuisut.



- Vi er blevet betragtet som nogle, der bare vil brokke os. Men nu har vi igen bevis for, at der ikke administreres efter de regler og love, som et demokratisk samfund er bygget på. Hvis det skal give nogen form for mening, at man får lavet undersøgelser, der er så klar i sin konklusion som denne, så må og skal det have konsekvenser for de politisk ansvarlige. Hvis Jens Immanuelsen ikke vil tage sit gode tøj og gå, så peger pilen mod Naalakkersuisut, der tydeligvis ikke har ønsket, at administrationen skulle foregå efter reglerne, siger Jens Napaattooq.



Han påpeger, at Jens Immanuelsen i flere sager har affejet kritik med henvisning til, at der var tale om en Naalakkersuisut-beslutning.