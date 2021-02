IMAK vil drøfte løn til medlemsmødet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 02. februar 2021 - 14:12

Overenskomstforhandlinger mellem IMAK og Selvstyret er på trapperne, da den gældende overenskomst udløber i år.

Derfor er det knap med tiden for IMAK at drøfte krav til den kommende overenskomst, hvorfor fagforeningen har besluttet at holde repræsentantskabsmødet digitalt.

- Vi skal inden længe starte overenskomstforhandlinger med Selvstyret, derfor skal vores repræsentantskab beslutte hvilke krav, vi skal gå til forhandlingerne med. Så det er klart, at vi ikke kan vente længere, siger formand for IMAK, Birthe Møller Therkildsen i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: IMAK udskyder vigtigt medlemsmøde

IMAK har siden august sidste år udskudt det vigtige møde på grund af coronarestriktioner.

Krav om mere i løn

Mødet gennemføres i dagene 6. – 7. februar som en kombination af telefonmøde og fysisk møde, forklarer IMAK. Repræsentanterne samles kommunevis, hvor de debatterer de planlagte emner, for derefter at informere IMAKs bestyrelse om deres overvejelser.

- Vi har prøvet at opstille krav til overenskomsten mange gange før, men det er første gang, at vi prøver at gøre det på den her måde. Selv om metoden er ny, er jeg dog ikke i tvivl om, at et af de krav, der kommer til at stå tydeligt, er kravet om mere i løn. Det har det været tidligere og det vil det helt sikkert være igen, oplyser Birthe Møller Therkildsen.

Foruden opstilling af overenskomstkrav vil der på mødet også blive givet en orientering om arbejdet i overenskommissionen, den kommission, som Selvstyret nedsatte til forenkling af hele aftalestrukturen i Grønland, som IMAK også deltager i.