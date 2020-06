Ilulissat: Drikkevandsprøver er fine

Merete Lindstrøm Torsdag, 11. juni 2020 - 10:22

Departementschef i Departement for Miljø, Mette Skarregaard Pedersen, oplyser til Semrmisiaq.AG, at svarene på de første prøver, der vedrører såkaldt aromatiske kulbrinter er kommet. De viser, at drikkevandet ikke er forurenet af den typer stoffer. De næste prøver, der afventes svar på, er dem, der undersøger om vandet er forurenet af dioxiner, som også er meget skadelige.

Mette Skarregaard Pedersen oplyser til Sermitsiaq.AG, at der løbene tages prøver, og at der fortsat er stort fokus på at holde øje med at drikkevandet ikke er blevet påvirket af branden.

FAKTA:

Farlige stoffer Polycycliske aromatiske kulbrinter er en gruppe af forbindelser der er kendetegnet ved at bestå af fusionerede aromatiske ringstrukturer. De opstår ved ufuldstændig forbrænding af organisk materiale samt kul og olie. Mange af dem er carcinogene og er fundet i jord, luft, vand og fødevarer. De dannes også under tilberedning af fødevarer ved tørring, bagning, grillning og rygning. Kilde biosite.dk Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt, og det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget langsomt samtidig med at det ophobes i fedtvæv og forekommer derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer. Kilde Miljøstyrelsen.

Branden begyndte på dumpen i Ilulissat d. 20 maj og fortsatte det er først i denne uge, at det sidste arbejde med at nedkøle varme metaller i omådet er afsluttet.