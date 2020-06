Ilulissat-brand: Air Greenland deltager i slukningsarbejdet 

redaktionen Onsdag, 03. juni 2020 - 08:36

Brandfolk i Ilulissat er stadig i gang med nedkøling dag og nat i byens dump, der stadig er aktiv efter 14 dage.

Det skriver Avannaata Kommunia i en pressemeddelelse tirsdag.

Uvis hvornår det slutter

- De varme punkter er dog blevet meget mindre, hvor der dog stadig på et par punkter, er meget varmt. Det drejer sig om punkter, hvor det er meget svært at komme igennem ned til varmen. Det er i form af, at man igennem flere år har lagt sand op over affaldet, hvorved der ligger flere lag af disse. Det gør det ekstra svært at komme ned til varmen, oplyses det.

LÆS OGSÅ: Dumpen brænder i Ilulissat

En af de faktorer der gør det ekstra svært for slukningsarbejdet er de meget skiftende vindretninger, meddeles det.

Air Greenland i slukningsaktion

Derfor kan det på nuværende tidspunkt ikke fastlægges, hvornår slukningsarbejdet slutter.

- Dagen i dag har vi nu indsat Air Greenland´s helikopter, som ved hjælp af havvandet hælder store mængder vand henover disse varme punkter, fremhæves det.

- Ud over de meget trætte brandfolk, er der blevet hentet stort hjælp fra frivillige fra byen, som yderst har været meget aflastende for vores egne folk på stedet. Ud over det har entreprenør selskaber, såsom private samt Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit samt Air Greenland m.m., været store uundværlige aspekter for hele den store slukningsarbejde. En rigtig stor tak til disse, med deres forståelse over for vores vanskellige situation, lyder det fra Avannaata Kommunia.