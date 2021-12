Ilulissat Røde Korsiat uddeler rekordmeget julehjælp

- Vi er meget stolte og glade for at i vi år har kunnet uddele julehjælpen i så stort et omfang og dermed hjælpe så mange familier som mulig, siger Karen Buus.

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 23. december 2021 - 15:01

I år er det et speciel år for Ilulissat Røde Korsiat. De har nemlig uddelt til alle byer og bygder mellem Qasigiannguit og Siorapaluk og har uddelt hjælp for et rekordbeløb på 350.000 kroner.

- Vi er meget stolte og glade for at i vi år har kunnet uddele julehjælpen i så stort et omfang og dermed hjælpe så mange familier som muligt. Og i den forbindelse vil vi meget gerne sige en stor tak til vores samarbejdspartnere og bidragydere -heriblandt Lions Ilulissat, Nuna Fonden, Paula og Axel Nissens Legat og private donorer, siger formand i Ilulissat Røde Korsiats bestyrelse, Karen Buus.

Andre succesfulde projekter

Ud over sponsorernes hjælp så har Røde Kors butikken i Ilulissat også bidraget væsentligt. Der sælger de tøj, legetøj og køkkenting, hvilke glæder mange i norden.

- Det er også fra butikken at vi pakker kasser med tøj der bliver sendt til byerne og bygderne i Nordgrønland, siger Karen Buus.

Røde Kors har af andre projekter i år sørget for morgenmad til børn, som ikke kan få mad hjemmefra. Dette kunne blive til virkelighed i tæt samarbejde med andre virksomheder.

- Dette projekt har vi kun kunnet føre ud i hverdagen på skolerne med stor hjælp fra NDO Supply A/S og AirZafari Greenland ApS. Vi vil i Ilulissat Røde Korsiat sige tak til alle vores frivillige og samarbejdspartnere. Vi glæder os til 2022, siger formand for Ilulissat Røde Korsiat.