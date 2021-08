Børn i Ilulissat får morgenmad på skolen

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. august 2021 - 15:14

Et nyt initiativ i Ilulissat betyder, at skolebørn, der ikke får morgenmad derhjemme, alligevel er mætte og klar til undervisning, når det ringer ind til første time.

Initiativet er blevet til, fordi formand for KRK Ilulissat, Karen Buus, drømmer om at børn i Ilulissat har de ressourcer og vilkår, der skal til for at kunne klare en skoledag.

- Børnene skal være klædt på til at modtage undervisning og lære det, de skal lære for at kunne vælge den uddannelse, de drømmer om, og på den måde vælge det liv, de drømmer om, siger Karen Buus til Sermitsiaq.AG.

Kalaallit Røde Korsiat har fået flere forespørgsler fra lærere i Ilulissat, om muligheden for et initiativ, der sikrer, at byen skolebørn ikke kommer sultne i skole.

Hele skoleåret er morgenmaden sikret

Nu har Kalaallit Røde Korsiat startet et samarbejde med NDO Supply om at give de børn, der har brug for det, morgenmad på skolerne inden skoledagen går i gang. AirZafari Greenland har også hjulpet til på projektet for at få forsyningerne frem til skolebørnene.

Igennem hele skoleåret 2021 / 2022 vil NDO Supply sørge for, at der bliver serveret havregryn med mysli og andet sundt til morgenmad til de børn, der kommer sultne i skole.

- For NDO Supply er det vigtigt at være med til at sikre en sund hverdag for børnene i Grønland, og med dette projekt er det en rigtig god mulighed for at give børnene en god start på dagen, men vigtigst af alt - give dem de ressourcer der skal til for at et barn kan modtage undervisning, udtaler indehaver af NDO Supply, Jens Peter Mikkelsen.

Kalaallit Røde Korsiat Ilulissat håber, at projektet vil blive en succes, og at det kan være med til at skabe lignende projekter på tværs af Grønland.