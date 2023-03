Ilulissat Isfjord: Skal forblive på UNESCO-liste efter kompromis

Anders Rytoft Tirsdag, 21. marts 2023 - 10:54

Nej, Ilulissat Isfjord skal ikke fjernes fra UNESCOs prestigefyldte liste over verdenskulturarv, som Anthon Frederiksens (N) forslag stillede i udsigt. Til gengæld vil Avannaata Kommunia revurdere den såkaldte bynære bufferzone, så der kan åbnes op for byggeri i området syd for byen.

Det står klart efter, at kommunalbestyrelsen fredag har valgt at godkende forvaltningens indstilling, som består i, at der igangsættes en planlægning af byggeri i bufferzonen.

Byggegrunde og brugerbetaling

Formålet er, at det skal være muligt at opføre byggeri i bufferzonen, som kommunen har råderet over, samtidig med, at spillereglerne for UNESCO respekteres.

Der skal konkret udarbejdes en plan for byggeri i Qaannguata Qaava og Qilakitsup Alanngua, fremgår det. Kommunalbestyrelsen har desuden godkendt, at der skal afholdes et borgermøde med henblik på større viden og registrering af udfordringer. Kommunalbestyrelsen baner blandt andet også vej for brugerbetaling for byggegrundene.