Illustrationer: Se Grønlands største skole

Redaktionen Onsdag, 25. december 2019 - 07:57

Islandske Istak vandt opgaven med at bygge midtbyskolen i Nuuk, der skal erstatte Ask og Usk. Planen er, at byggeriet skal gå i gang næste år og stå færdig i 2023.

Direktør i Forvaltningen for Børn og Skoler, Helene Berthelsen, udtaler til kommunens hjemmeside:

- Jeg er glad for at netop dette projekt blev valgt, da det er fleksibelt og giver store muligheder for at imødekomme fremtidige pædagogiske metoder.

Helene Berthelsen og skoleinspektør Karno Lynge har været glade for processen, hvor forvaltningen, skoleinspektører, trinledere, specialklasselærere og pædagoger har været aktivt inddraget i udformningen af et brugerprogram i samarbejde med Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S, fremgår det af hjemmesiden,.

- Dette er i videst muligt omfang med til at sikre, at rammerne for børnene, lærere og øvrige ansatte vil blive gode”, siger Helene Berthelsen, der i øvrigt mener, at det vil være med til at skabe bedre muligheder for, at børnene kan få et godt fundament til deres videre uddannelsesforløb.

Pædagogiske koncepter

Bedømmelsesudvalget har haft fokus på, hvordan man på længere sigt skaber de bedste rammer for alle børn. Både de ressourcestærke og sårbare børn skal have noget ud af deres skolegang, og blandt andet derfor faldt valget på det tilbud, der giver de bedste muligheder for at tilrette undervisningen ved at sætte det enkelte barn i centrum, skriver kommunen.

Desuden kommer der nogle fordele af at have en større skole, der kommer børnene til gode.

- På en større skole er det lettere at skabe rammer, så alle børn føler sig godt tilpas. Det giver også bedre muligheder for at udvikle pædagogiske koncepter, for flere lærere og pædagoger under samme tag er ensbetydende med flere sparringspartnere, siger Karno Lynge.

