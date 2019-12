Islændinge vandt skole-byggeri på fleksibilitet

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. december 2019 - 17:46

Et bredt politisk flertal har besluttet, at Istak skal bygge den kommende skole i centrum af Nuuk, og som skal erstatte Ask og Usk.

- Prismæssigt landede ÍSTAKs bud på knap 615 mio. kr., mens MT Højgaards bud ville have kostet lidt over 610 mio. kr. Begge priser er efter kapitalisering af de mangler, der blev identificeret under gennemgangen af de to bud, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Kriterier

Af udbudsmaterialet var det fastslagt, at der skulle lægges 40 procent vægt på prisen, 40 procent på byggeriet (herunder arkitektutur, funktionalitet, teknik og samarbejde) og 20 procent på drift (herunder driftsomkostninger).

- På byggeriet scorede ÍSTAK højere i alle kategorier, og særligt fleksibiliteten i buddet blev afgørende, oplyses det fra kommunen.

Kommuneqarfik Sermersooq

Der var nedsat et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra flere forskellige partier, der kom med den endelige indstilling til bestyrelsen i NCD A/S, der står for den praktiske del af at udvikle hovedstaden.

Borgmesteren

- Vi kender udmærket til tilstanden på de to nuværende byskoler, så vi er meget glade for, at vi kan begynde opførelsen af en ny skole til gavn for lærerne og byens børn. Der er tale om en meget vigtig beslutning, så jeg sætter stor pris på, at der har været enighed på tværs af partierne gennem hele forløbet, siger borgmester Charlotte Ludvigsen (IA).