Igen, igen og igen: Høring om kvotefrie områder

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. juli 2020 - 15:15

Det er minimum tredje gang, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug sender en bekendtgørelse i høring, der lægger op til afskaffelsen af de kvotefri områder i Nordgrønland.

I oktober 2019 var en lignende bekendtgørelse i høring, og det samme gjorde sig gældende tilbage i februar 2017.

Indtil videre er ingen af bekendtgørelserne dog blevet godkendt af Naalakkersuisut og gennemført således, at de kvotefri områder er blevet afskaffet.

Bygger på ny rådgivning

I forbindelse med høringen i oktober sidste år gjorde naalakkersuisoq for fiskeri, Jens Immanuelsen (S), det klart, at de kvotefri områder skal afskaffes. Det skete ikke dengang, men nu gør Naalakkersuisut tilsyneladende et nyt forsøg.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug oplyser til Sermitsiaq.AG, at den nye bekendtgørelse bygger på, at der nu foreligger en anerkendt biologisk rådgivning for fiskeriet efter hellefisk i området fra Aasiaat til Kap Farvel.

Rådgivningen udkom i juni i år.

Målet er MSC-certificering

Hensigten med den nye bekendtgørelse er derfor at indføre forvaltningszoner fra Aasiaat til Kap Farvel og i samme ombæring afskaffe de kvotefrie områder i Nordgrønland.

Det er nemlig målet på længere sigt, at det kystnære fiskeri efter hellefisk skal MSC-certificeres, og de kvotefri zoner står ifølge departementet i vejen for en sådan certificering.

Høringen af bekendtgørelsen slutter sidst i august, og derefter skal Naalakkersuisut tage stilling til, om bekendtgørelsen skal gennemføres, og de kvotefri områder afskaffes.