Idé-konkurrence om Nuup Saava

Thomas Munk Veirum Fredag, 26. januar 2024 - 15:40

I denne uge har kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq taget stilling til det videre forløb i sagen om borgerinddragelse vedrørende udvikling af området Nuup Saava - også kendt som Nuutoqaq og Kolonihavnen.

Stedet har stor historisk betydning, og gennem årene er flere projekter i Nuup Saava blevet afvist efter protester fra borgere.

Kommunen har nu gennemført et forløb med borgerinddragelse og konkluderer:

- Overordnet viser resultaterne af inddragelsen, at indbyggerne i Nuuk generelt ønsker, at området anvendes som rekreativt åndehul med mulighed for kunst og kulturelle begivenheder. Der er desuden et ønske om, at udendørsarealerne renoveres således de passer til det byggede miljø og understøtter aktiviteterne i området bedre, skriver forvaltningen om inddragelsen, som fandt sted fra januar 2023 til juli 2023.

Alle kan sende løsningsforslag

Forvaltningen har på den baggrund indstillet, at det næste skridt bør være at udskrive en idékonkurrence om, hvordan området skal udvikles.

Konkurrencen kan afholdes i løbet af året og vil koste omkring en million kroner.

Alle skal have mulighed for at indsende løsningsforslag til området, og borgerinddragelsen og resultaterne herfra skal danne grundlag for konkurrenceoplægget.

- Der beregnes seks måneder til at udarbejde konkurrenceoplægget og nedsætte et panel af uvildige fagdommerne; og seks måneder til at afholde og bedømme de indkomne konkurrenceforslag og i sidste ende finde en vinder af idekonkurrencen, skriver forvaltningen i sin indstilling, som kommunalbestyrelsen har godkendt.