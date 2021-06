Idé om GUX i Ilulissat skydes ned

Thomas Munk Veirum Onsdag, 02. juni 2021 - 11:50

Ilulissat bør have sit eget gymnasium, så mange unge slipper for at flytte hjemmefra i en tidlig alder, mener Demokraatits Nivi Olsen.

Ellers risikerer man, at flere unge fravælger GUX, mener hun.

Men Naalakkersuisut har ingen planer om at realisere det forslag, skriver naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og idræt, Peter Olsen (IA), i et svar til Nivi Olsen.

Nivi Olsen spørger også ind til, hvad det vil koste at etablere et gymnasium i Ilulissat, og det er ikke småpenge ifølge Peter Olsen og hans departement.

Vurderingen er, at det vil være nødvendigt at bygge en skole med plads til fem spor fordelt på tre årgange og dermed 15 klasser i alt.

- Det estimeres, at et byggeri, der kan rumme en skole i den størrelsesorden, vil være på 5.000 m2 og koste 229.008.000 kr. Dertil skal det vurderes, hvor der er plads til et byggeri af så stort et omfang i Ilulissat, står der i svaret til Nivi Olsen.

Behov for yderligere kollegieværelser

Ikke nok med at der skal opføres en skole, så peger naalakkersuisoq også på behov for yderligere kollegieværelser, der skal rumme nogle af de mange elever.

- Der vil være tale om 14 - 16 kollegiebygninger. Overslag på pris på kollegiebyggeri fra "tnt nuuk a/s" er på 568.613.682 kr, skriver Peter Olsen og hans departement.

Dermed kommer de samlede omkostninger til gymnasiet op på knapt 800 millioner kroner.

Den årlige drift vurderes desuden at koste minimum 27.750.000 kroner om året.

Opstart i Ilulissat vil lukke GUX Aasiaat

Eleverne på et nyt gymnasium vil hovedsageligt komme fra det nuværende gymnasium i Aasiaat, som vil blive truet på sin eksistens.

Ifølge Peter Olsen vil 360 ud af 500 elever i Aasiaat formentlig flytte til et nyt gymnasium i Ilulissat:

- Hvis de 360 af disse studerende flytter til lIulissat, vil der kun være 140 studerende tilbage = et 2-sporet gymnasium. Det forekommer ikke muligt at gennemføre en GUX uddannelse med 140 studerende.

- Det vurderes ud fra ovenstående, at det ikke vil være rentabelt at nedlægge gymnasiet i Aasiaat for at bygge nyt i Ilulissat, skriver Peter Olsen.

Hvad med en Aasiaat-afdeling i Ilulissat?

Nivi Olsen spørger også ind til, om det kunne være en mulighed at åbne en afdeling af GUX Aasisaat i Ilulissat, i stedet for at byen får sit eget gymnasium.

Men heller ikke det vinder genklang hos Peter Olsen. Vurderingen er, at en ny afdeling vil føre til et mindre studiemiljø i Aasiaat, hvilket igen vurderes at kunne forringe kvaliteten af undervisningen.