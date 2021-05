Nivi Olsen: Ilulissat skal have GUX

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 22. maj 2021 - 14:26

Nivi Olsen ser gerne, at der etableres et gymnasium i Ilulissat, så de unge undgår at flytte hjemmefra i en tidlig alder til eksempelvis Aasiaat, der har en GUX.

Hendes begrundelse er, at ”vi risikerer, at en del unge fra Ilulissat fravælger GUX af denne årsag”.

Prisen?

Nivi Olsens forslag fremgår af et paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut, hvor hun spørger, om den nye koalition vil arbejde for en etablering af en GUX i Ilulissat enten som en selvstændig institution eller som en afdeling under GUX Aasiaat.

- Hvad vil det koste at etablere og drive GUX Ilulissat, spørger hun blandt andet.

- Det er ingen hemmelighed, at mange unge ønsker at blive boende i hjemlige og trygge omgivelser, når de i en ung alder skal påbegynde en ungdomsuddannelse, lyder begrundelsen.