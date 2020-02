ICC: Det haster med at mindske plastikforbruget

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 07. februar 2020 - 15:40

Plastik er blevet et fy-ord.

Brugen af plastik medfører stor forurening i naturen, mens udledning af mikro-plastik i havene skader såvel fisk som havdyr.

ICC har sammen med Facebook-gruppen ”Plastic not so fantastic” og WWF Verdensnaturfonden, holdt en workshop for at høre, hvad borgerne har af forslag til, hvordan forbruget af plastik kan mindskes.

- Det er på tide at der sker noget, siger Hjalmar Dahl, ICC Grønlands præsident til Sermitsiaq.AG.

Inddragelse vigtig

Workshoppen har afgivet flere forslag til, hvordan man kan undgå plastik i hverdagen. Eller i hvert fald mindske affald af plastik, der flyder ude i naturen.

- Pant på fiskegrej og langliner. Løssalg af varer uden emballage. Oplysning. Værksted til reparering. Genbrug af plastik.

Sådan lyder et par af de forslag, som deltagerne under workshoppen er kommet med. ICC Greenland oplyser, at alle forslagene vil blive lagt op på ICC’s hjemmeside.

- Vi mener, at man altid skal inddrage borgerne. I dette tilfælde er det meget vigtigt. Vi mennesker er med til at forurene naturen ved at bruge plastik. Og vi mennesker er dem, der har anerkendt, at plastik forurener. Derfor er det vigtigt, at Inatsisartut får kendskab til borgernes viden og erfaringer, siger han om workshoppen.

Borgernes viden skal bruges som supplement i ICC’s høringssvar vedrørende Naalakkersuisuts kommende national handlingsplan på området.

Den nationale handlingsplan er ved at være klar, og vil blive fremlagt til medlemmer i Inatsisartut på forårssamlingen.

Flere tiltag på vej

ICC har planer om at arbejde med flere tiltag for kampen mod plastikforbruget i hverdagen.

Både ICC Grønland, WWF Verdensnaturfonden og Plastic not so fantastic er opsatte på at arbejde sammen igen. Næste tiltag er allerede på tegnebrættet.

- Vi vil gerne lave en bog, der er rettet til ældstetrinnet i folkeskolen og unge. Bogen skal indeholde information om brugen af plastik, og hvad den gør. Og den skal selvfølgelig handle om, hvordan man kan passe bedre på naturen og undgå forurening, siger ICC Grønlands præsident.