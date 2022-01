ICC glæder sig over miljøbeslutning

Thomas Munk Veirum Søndag, 30. januar 2022 - 11:53

ICC (Inuit Circumpolar Council) har fået status som rådgivende organisation i et udvalg under Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og organisationen har for første gang benyttet den nye status under et møde i Alaska.

Mødet handlede om skibes forurening med støj under havoverfladen:

- Det er et anliggende, som vækker stor bekymring blandt inuit, fordi de potentielle skader denne støj påfører havpattedyr også rammer inuit, der er afhængige af disse dyr for at få mad, skriver ICC i en pressemeddelelse.

Ifølge organisationen har de nuværende retningslinjer fra IMO været frivillige, hvilket har ført til minimal implementering fra skibsfartsindustrien.

ICC's repræsentant i IMO-udvalget, Liza Koperqualuk, har på mødet i Alaska fået vedtaget et forslag, der skal bane vej for, at der i fremtiden tages større hensyn til oprindelige folks rettigheder.

Håber på en ny begyndelse

- Lisa Koperqualuks forslag blev vedtaget, og ICC's tilstedeværelse i mødet har nu resulteret i, at det globale skibsfartssamfund fremover vil tage hensyn til inuits og andre oprindelige folks synspunkter, skriver ICC.

ICC-repræsentanten glæder sig over organisationens status som rådgivende organisation i IMO:

- ICC er den første oprindelige folks organisation, der har opnået denne status, og det er vores håb, at det vil være begyndelsen på et nyt forhold mellem IMO og dets medlemmer med de oprindelige folk i hele verden, og mere specifikt i Arktis, udtaler Lisa Koperqualuk og fortsætter:

- Inuit er både afhængige af skibsfart til levering af nødvendige varer og tjenesteydelser, og ligeledes afhængige af havet for at give os føde. Hele vores økonomi og kultur er afhængige af sikker skibstrafik med lav påvirkning af miljøet.