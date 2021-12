Studie: Narhvaler påvirkes af støj på 20-30 km afstand

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. december 2021 - 10:28

Under et forsøg i Østgrønland har forskere undersøgt en flok narhvalers reaktion på undervandsstøj.

Resultaterne viser, at narhvalerne påvirkes af støjen mellem 20 og 30 kilometer væk - i nogle tilfælde helt op til 40 kilometer væk.

Forskere fra Københavns Universitet og Grønlands Naturinstitut udsatte hvalerne for støj fra en skibsmotor og en seismisk kanon, som bruges ved olieefterforskning.

Vie måleudstyr på hvalerne kunne forskerne følge hvalernes reaktioner. Støjen stressede flokken af narhvaler, så de for en stund ikke søgte føde:

- Narhvalernes reaktioner indikerer, at de er bange og stressede. De holder op med at udsende de kliklyde, som de skal bruge for at fouragere, de holder op med at dykke dybt, og de svømmer tæt på kysten, som de normalt kun gør, når de føler sig truet af spækhuggere.

Ingen chance for at finde føde

- Den adfærd betyder, at de ingen chance har for at finde føde, så længe støjen står på, udtaler havbiolog Outi Tervo fra Grønlands Naturinstitut, som er en af forskerne bag studiet, i en meddelelse fra Københavns Universitet.

Derudover kunne forskerne også se, at hvalerne laver uhensigtsmæssigt mange slag med halen, når de flygter fra skibet. Det er ifølge forskerne ikke hensigtsmæssigt, det er vigtigt for narhvalernar at spare på energien, da de skal bruge en masse ilt på at dykke flere hundrede meter ned efter føde og nå retur til overfladen efter luft.

Professor Susanne Ditlevsen har stået for de statistiske analyser i forbindelse med undersøgelsen, og hun er overraskert over resultaterne:

Håber på bedre beskyttelse

- Vores data viser, at narhvalerne reagerer på støjen på 20-30 kilometers afstand fra støjkilden ved helt at stoppe med at udsende kliklyde – i ét tilfælde kunne vi måle det hele 40 kilometer væk. Det er ret overraskende, at vi kan måle en påvirkning af hvalernes adfærd på så lang afstand, udtaler Susanne Ditlevsen, professor ved Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.

Forskerne håber, at myndighederne vil tage skridt til at beskytte narhvalerne måd støjgener. Vurderingen er, at støjen i havene i Arktis vil stige i forbindelse med klimaforandringerne, og det bekymrer:

- Ændringerne sker så hurtigt i Arktis, at vi er bange for at narhvalerne ikke kan nå at tilpasse sig, hvis ikke der bliver gjort en større indsats for at beskytte dem. Nogle områder er så vigtige for narhvalen, at man kan argumentere for, at der slet ikke bør tillades menneskelige forstyrrelser der.

- Andre steder kan det måske række at lave regler, om fx hvor hurtigt man må sejle, eller at man kun må sejle med elmotor, der larmer mindre. Teknologien giver efterhånden gode muligheder for at minimere støjen, siger Outi Tervo.