ICC om fælles identitet som inuit: En unægtelig kompleks debat

Anders Rytoft Onsdag, 09. november 2022 - 17:40

ICC er glade for, at der på den internationale Inuit-Dag har været fokus på vores fælles identitet som inuit.

Sådan indleder Inuit Circumpolar Council (ICC) i en pressemeddelelse med Sara Olsvig, international formand for ICC, og Kuupik V. Kleist, præsident for ICC Grønland, som afsendere.

Udtalelsen kommer i kølvandet af en artikel på Sermitsiaq.AG, hvor Pele Broberg forholder sig til den internationale Inuit-Dag.

Politikeren fra Naleraq mener blandt andet, at det er svært at snakke om inuit her i landet, når ICC ikke stiller krav om, at man hverken skal være eller identificere sig som inuk for at være medlem af ngo'en.

ICC stiller krav

Men den bemærkning lader ICC ikke gå ubemærket hen.

- Det er ikke korrekt, at ICC ikke stiller krav til medlemskab.

ICC oplyser, at man skal være inuk for at være delegeret i ICC. Det står klart i ICC’s internationale vedtægter - de såkaldte By-Laws, hvor det også fremgår, at medlemsorganisationer selv udpeger deres medlemmer.

- Inatsisartut udpeger selv tre af de 18 delegerede i ICC Grønlands delegation, og Inatsisartut er dermed selv herre over, hvem de udpeger til delegationen.

Skal drøftes af herboende inuit

Inuit Circumpolar Council mener, at der ingen let løsning er på spørgsmålet om, hvem der skal kunne påberåbe sig de rettigheder, der hører med dét, at være et oprindeligt folk. Det skyldes blandt andet, at der ikke findes nogen internationalt vedtaget definition.

- Det er netop fordi, at oprindelige folk verden over er så forskellige og lever under så forskellige forhold. Det vil derfor unægtelig være en kompleks debat, ligesom vi ser det er i andre lande, herunder blandt vore frænder.

Sara Olsvig og Kuupik V. Kleist mener, at debatten om identitet og dét at være inuk er nødvendig, hvorfor de opfordrer til, at den udføres grundigt og på en inkluderende måde.

- Vi vil samtidig gøre klart, at det ikke er ICC, der skal komme med en definition af, hvem i Grønland, der er inuk. Det er et emne, som skal drøftes af herboende inuit i fællesskab.

Kuupik V. Kleist uddyber over for Sermitsiaq.AG, at det gælder alle, der mener, at de har noget på hjerte: - Det er for nogle et hot emne at diskutere, hvem der er, og hvem der ikke er:

- Vi opfordrer til, at debatten i Grønland føres sobert og med det for øje, at inuit i fremtiden får et stærkt fælles ståsted, uanset hvordan verden udvikler sig.