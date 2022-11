Inuit-dag: - Hvordan kan jeg identificere mig som noget, vi ikke har bestemt?

Anders Rytoft Mandag, 07. november 2022 - 17:46

I dag er det international Inuit-dag.

7. november er Eben Hopsons fødselsdag. Det var ham, som indkaldte til det første møde for inuit i Alaska, Canada og Grønland. En bevægelse, der senere kulminerede med stiftelsen af ICC i 1977.

Siumut med Aki-Mathilda Høegh-Dam i spidsen mener, at det er vigtigt at markere dagen.

- Vi har en unik kultur og sprog, som vi skal værne os om. Derfor er det vigtigt at fejre dagen, så kendskabet til de oprindelige folks inuits stemme bliver udbredt så vidt som muligt, lyder det fra folketingsgruppen, som ønsker kæmpe tillykke til alle folk i Arktis

ICC fejrer Inuit-dag med alle de tiltag, som inuit har opnået gennem tiden, både i Inuit Nunaat og internationalt. Og i år bringes inuits budskaber direkte til hele den internationale verden ved FN’s klimatopmøde i Egypten.

Svært at fejre international inuit dag

Pele Broberg fra Naleraq forstår godt, hvis man her i landet ikke tænker over, at det er international Inuit-dag. Han forklarer, at når det end ikke er et krav, at man er inuit eller identificerer sig som inuit for at være medlem af ICC, så er det klart, at man ikke går op i det, og hvorfor skulle man så markere det:

- Det er svært at snakke om inuit her i landet, hvis ICC International og ICC Greenland ikke stiller nogen krav. Identificerer vi os som et oprindeligt folk eller ej? Lige nu kan vi ikke høre et flertal, der identificerer sig som noget som helst. Det er måske lidt svært at fejre det, hvis man ikke tror, at man er det.

Naleraq og Pele Broberg har dog et håb om at grønlændere får deres identitet tilbage, og måske i fremtiden reelt kan begynde at markere dagen.

På naalakkersuisuts hjemmeside er der ingen tegn på markering af dagen. Det har for mange år tilbage været diskuteret hvorvidt man skulle gøre Inuit-Dag til en national. helligdag her i landet ligesom det er i dele af Canada og Alaska.

Kæmper for oprindelige folks rettigheder

Pele Broberg tilføjer:

- Lige nu er vi kun danske statsborgere. Hvordan kan jeg identificere mig som noget, vi ikke engang har bestemt?

Politikeren fra Naleraq påpeger den diskussion, som han rejste for to år siden, der handler om, hvem der er grønlændere. Han vil have klarlagt, hvem der kan identificere sig selv som inuit.

- Jeg har et punkt på dagsordenen i Inatsisartut onsdag, der handler om et inuit-register. Det er klart, at jeg kæmper for oprindelige folks rettigheder, men jeg ved ikke, hvad jeg skal forholde mig til i forhold til de andre partier.