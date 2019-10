IA: Vittus leder efter en syndebuk

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 06. oktober 2019 - 10:40

- Naalakkersuisoq for Finanser kommer med usande udmeldinger om Inuit Ataqatigiit. Dette viser blot at Naalakkersuisoq for Finanser, som kæmper med mange problemer, blot leder efter en syndebuk, siger Aqqaluaq B. Egede i en pressemeddelelse, som modsvar til Vittus Qujaukitsoqs kronik.

- Lige nu er vi i gang med at forhandle om finanslovsforslaget og Naalakkersuisoq for Finanser skulle ellers lede disse forhandlinger. Det evner han ikke, og nu har han sat sig selv i front for at splitte parterne og det klæder ham slet ikke, fastslår IA-politikeren.

- I sin udmelding om at Inuit Ataqatigiit har begået løftebrud, forsøger han at lægge røgslør over, at hans eget bagland er imod mange af de forslag, han selv fremsætter gennem finansloven. Det er tilsyneladende nemmere at kaste skylden over på andre, hvilket er et tydeligt tegn på, at han i sit hverv har endog enorme problemer.

Aqqaluaq B. Egede mener, at Naalakersuisut arbejder i stik modsat retning i forhold til de aftaler, der blev indgået med finansloven for 2019 og nævner oprettelsen af fiskerikommissionen, KNI’s konkurrence i større byer og beskæftigelsesfradraget som eksempler.

Kompromisser skal indgås

- Heller ikke udmeldinger om at Inuit Ataqatigiit har forkastet Naalakkersuisuts forslag i Inatsisartut er sande. Sagerne om Ilanngaassivik og om pensioner er slet ikke færdigforhandlet endnu. Desuagtet har vi sammen med et bredt flertal af partier i Inatsisartut ikke kunnet støtte forslagene i deres nuværende form, og vi ønsker at indgå kompromisser med andre partier i udvalgene, pointerer Aqqaluaq B. Egede.

I stedet for at miskreditere oppositionspartiet opfordrer IA’s politiske ordfører naalakkersuisoq for finanser, at “finde ressourcer til at være den samlende figur i forhandlingerne”.