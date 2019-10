Vittus: IA løber fra forligsaftaler

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 05. oktober 2019 - 09:57

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq angriber i et kronikindlæg i avisen Sermitsiaq partiet IA for at løbe fra de aftaler, partiet indgik via finanslovsaftalen for 2019.

Vittus Qujaukitsoq er faret i blækhuset og peger på to emner, hvor IA har foretaget et fodskifte.

Første løftebrud

-Det første løftbrud fra IA så vi, da IA forleden forkastede Naalakkersuisuts lovforslag om at hæve bi-indtægtsgrænserne for alderspensionister. Med Naalakkersuisuts forslag gives vort lands alderspensionister efter et mangeårigt ønske mulighed for at tjene op til 100.000 kroner mere årligt uden at blive trukket i alderspensionen, skriver Vittus Qujaukitsoq i sin kronik og uddyber:

- IA brød ved denne lejlighed og uden nogen form for varsel den finanslovsaftale, som partiet skrev under på i forbindelse med finansloven for 2019. I den aftale var der enighed om dette tiltag. Ligeledes løb partiet fra den mundtlige aftale, som partiet indgik med forligskredsen for fire måneder siden, hvor der blev opnået enighed om den model, som Naalakkersuisut nu foreslår, skriver Vittus Qujaukitsoq.

- Partiets argumentation for dette løftebrud er af rent populistisk tilsnit; man ønsker angiveligt at hæve alderspensionen for alle. Den slags løfter er alt for nemme at komme med, når man sidder i opposition, og når man ikke besværer sig med at foreslå, hvordan forslaget skal finansieres.

Andet løftebrud

Et andet løftebrud, som naalakkersuisoq peger på, er behandlingen af lovforslaget om gældsinddrivelses- og betalingssystemet Ilanngaassivik.

- I finanslovsaftalen for 2019 gav forligspartierne, herunder IA, hinanden håndslag på igangsættelsen af Ilanngaassivik. Tiltaget beskrives yderst grundigt i finanslovsaftalen, så IA kan ikke påstå, at partiet ikke vidste, hvad det skrev under på, understreger Vittus Qujakitsoq.

IA fedtet ind i forløbet

Han ridser det forudgående forløb om Ilanngaassivik op på følgende måde:

Tiltaget blev lanceret i Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning i 2011.

Efterfølgende blev det indarbejdet af daværende Naalakkersuisoq Maliina Abselsen (IA!) i Naalakkersuisuts 2025-plan fra 2012.

Det indgik i såvel det daværende Naalakkersuisuts Holdbarheds- og Vækstplan fra 2016, og som et kommende tiltag i den redegørelse om gæld- og gældsafvikling, som daværende naalakkersuisoq for finanser og skatter Aqqaluaq B. Egede (IA!) fremlagde i 2017.

Endelig i finanslovsaftalen fra november 2018, som IA var medunderskriver på.

Vittus Qujaukitsoq opfordrer IA og for den sags skyld de øvrige oppositionspartier til at finde tilbage til en ansvarlig kurs.

