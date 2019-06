IA: Usmageligt magtspil af Demokraterne

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 07. juni 2019 - 11:07

IA-kommunalpolitikeren Inge Olsvig Brandt fra hovedstadskommunen stiller spørgsmålstegn ved Demokraternes seneste skridt, hvor man har meddelt at man vil afbryde 10 års samarbejde med borgmesteren og IA.

- De (Demokraterne, red.) bruger manglende politisk handling som argumentation for, at stoppe samarbejdet med borgmesteren og Inuit Ataqatigiit, men i deres pressemeddelelse er det svært at få øje på, hvilke løsningsmuligheder de selv vil komme med, skriver Inge Olsvig Brandt i en pressemeddelelse, som hun har udsendt fredag formiddag.

Politisk inkompetence

Hun kalder Demokraternes skridt for ”et tegn på politisk inkompetence”, fordi partiet ikke er kommet med løsningsforslag i forhold til de omsorgssvigtede børn på østkysten.

- Med så store menneskelige problemer i Tasiilaq bør det være naturligt, at parterne i fællesskab sikrer fælles indsatser og løsninger, fastslår kommunalpolitikeren.

- Grundstenen i et hvert samarbejde er tilliden til samarbejdspartneren. Hvis man ikke har tillid til sin samarbejdspartner, tager man fat i sin samarbejdspartner, med et ønske om at løse konflikten. Noget tyder på, at demokraterne har brug for politisk selvransagelse. Man skal have politisk mod til at gå i fællesskab, og mod til at løse konflikter, for i fællesskabet er alle bedre til at finde fælles løsninger, fremfor at have fokus på egne interesser, understreger IA-politikeren.

Tag arbejdstøjet på

Hun opfordrer Demokraterne til at tage arbejdstøjet på og bidrage til konstruktive løsninger, for børnenes skyld.

Det har indtil videre ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra borgmester Asii Chemnitz Narup.