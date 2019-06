Demokraterne har mistet tilliden til Asii

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. juni 2019 - 14:26

- Samarbejdet stopper her – ingen tillid til Asii (borgmesteren, red.) og IA, står der indledningsvist i en pressemeddelelse, som Demokraterne har udsendt.

Fra dags dato forlader partiet koalitionssamarbejdet efter ”længere tid”, hvor små sager ”har irriteret samarbejdet”, står der i pressemeddelelsen.

Det er især Asii Chemnitz Narups håndtering af Tasiilaq-sagen om de svigtede børn, hvor borgmesteren under udsendelsen pludselig aflyser et planlagt møde, der er med til at bringe Demokraternes sind i kog.

Respektløst

- Borgmesteren løber fra en aftale om at medvirke, og i stedet lader embedsfolk svare for sig. Det er respektløst over for de borgere, der har valgt borgmesteren. Læg dertil, at borgmesteren efterfølgende vælger at stikke hovedet i busken og kun pippe en lille smule om sagen på Facebook, og derudover bare overlade sagen til os andre. For os er det et stort tillidsbrud og en enorm mangel på respekt for det embede, man er valgt til. Derudover er det mangel på respekt over for os som samarbejdspartner, oplyser partiet.

I sagen om det uventede underskud på finansloven for 2020 leverede Asii Chemnitz Narup en facebook-opdatering, der har fået Demokraterne til at træffe det drastiske valg om at stoppe samarbejdet.

Facebook-opslag fra Asii

- Vi vil ganske enkelt ikke finde os i, at borgmesteren i et Facebook-opslag samt i en pressemeddelelse skriver, at hun ikke forstår de partier, der holder hånden under en regering som hverken holder styr på økonomien eller tager sig af de konkrete problemer. Der er ingen tvivl om, at borgmesteren her taler om Demokraatit. Det er helt korrekt, at vi er støtteparti for Naalakkersuisut. Uden os var der ikke kommet en lufthavnspakke, og dermed heller ikke en atlantlufthavn til Nuuk. Uden os var forældreorloven ikke blevet forlænget. Og uden os var Finansloven gået i minus præcis som det skete, da IA havde ansvaret for denne. Så at beskylde os for, at være de uansvarlige – det vil vi ganske enkelt ikke finde os i, fastslår Demokraterne.

Demokraterne beholder sine pladser i diverse udvalg, men Randi Vestergaard Evaldsen trækker sig fra posten som viceborgmester.

IA vil dog fortsat have et komfortabelt flertal i kommunen.