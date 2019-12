IA: Vil USA investere i vandkraft til Aasiaat og Qasigiannguit?

Walter Turnowsky Fredag, 13. december 2019 - 15:00

USA kan være interesseret i at investere i det planlagte vandkraftværk, der skal levere strøm til Aasiaat og Qasigiannguit.

Det har naalakkersuisoq for erhverv, energi, forskning og arbejdsmarked, Jess Svane (S) fortalt på et møde i Qasigiannguit, med medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik. Det fortæller Aqqa Samuelsen (IA), der udover sin plads i Inatsisartut også sidder i kommunalbestyrelsen.

Oplysningen fremgår af et §37-spørgsmål, som IA-politikeren har stillet.

Aqqa Samuelsen (IA vil gerne vide mere om USA's interesse i at investere i grønlandsk vandkraft samt hvorvidt der er drøftelser mellem USA og Grønland om finansieringen af vandkraft.

- Jeg (ønsker) uddybende redegørelse om de af naalakkersuisoq for erhverv, energi, forskning og arbejdsmarked fremførte oplysninger om USA’s interesse for at være med til at finansiere opførelse af vandkraftværker ved et fællesmøde mellem Naalakkersuisoq og kommunalbestyrelsesmedlemmer på kommunekontoret i Qasigiannguit den 9. december 2019, fordi man bør komme med klare udmeldinger om, hvorvidt samtaler mellem Grønland og USA finder sted vedrørende opførelse af vandkraftværker., skriver Aqqa Samuelsen i begrundelsen for sit spørgsmål.

I oktober besøgte en højtstående amerikansk delegation Nuuk, og holdt blandt andet også et møde med netop Jess Svane. Delegationen omfattede også mindst en embedsmand, der arbejder indenfor energi-området.