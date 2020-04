IA: Støt fiskeri og ikke uranudvinding

Thomas Munk Veirum Søndag, 05. april 2020 - 12:55

Før coronakrisen for alvor tog fat i Grønland bebudede naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq, at der skal mere fart på udviklingen af mineindustrien her i landet.

Og Qujaukitsoq glædede sig over, at der er fremdrift i blandt andet projektet om udvinding af sjældne jordarter på Kvanefjeld ved Narsaq.

Oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit har tidligere været stærke modstandere af projektet, og udviklingen af minen er fortsat en forkert vej at gå, siger partiets politiske ordfører Aqqaluaq B. Egede:

- I stedet for at satse på Uran i Narsaq, så lad os samarbejde om en rejekvote og erhvervsudvikling til Sydgrønland. Lad os starte med et blivende fiskeri. En ren fremtid som vil være til gavn for borgerne, skriver han i en pressemeddelelse.

Egede: Vil skade andre erhverv

Han mener, at mineprojektet, der indeholder en plan om også at udvinde uran, vil skade de øvrige erhverv i Narsaq:

- Man vil gerne have befolkningen i Narsaq til at tro, at uranen vil være deres redning. Det på trods af, at uranen vil udradere de rene erhverv som fiskeriet, landbruget og turismen. Rejefiskeriet bør blive et supplement. Rejefiskeriet, som vil skabe økonomi, bør genopstartes, skriver Aqqaluaq B. Egede.

Naalakkersuisoq for råstoffer Vittus Qujaukitsoq har tidligere meldt ud, at råstofprojekter er nøglen til at skabe nye jobs og skatteindtægter, som Grønland har brug for.