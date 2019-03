IA: Sæt kvoter for hellefisk i Nuuk Fjorden

Walter Turnowsky Mandag, 25. marts 2019 - 08:47

Siden 2010 er gennemsnitsvægten på en hellefisk landet i Nuuk faldet fra 1,5 kilo til 900 gram.

At hellefiskene skrumper, skyldes øjensynligt et alt for stort fiskeri, erkendte naalakkersuisoq for fiskeri, Nikkulaat Jeremiassen (S) i et paragraf 37-svar til IA-politikeren Sofia Geisler.

- Der sker et overfiskeri af hellefisk i Nuuk fjorden. Hellefiskebestanden ved Nuuk fjorden er truet, skriver Sofia Geisler som reaktion på svaret fra Nikkulaat Jeremiassen.

- Derfor er det dybt bekymrende, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug, Nikkulaat Jeremiassen i forlængelse af sit seneste svar til undertegnedes §37 spørgsmål, skriver, at der endnu ikke er sat dato for hvornår der indføres kvoter omkring hellefiskefiskeriet ved Nuuk fjorden.

Selvom hellefiskene er blevet støt mindre, er fangsterne i samme periode steget betydeligt. I perioden 2013 til 2018 lå de på gennemsnitligt 1.100 tons om året.

- Jeg kan se, at Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug allerede tilbage i 2014 har modtaget en skrivelse fra Pinngortitaleriffik. Skrivelsen indeholder forslag til forvaltningstiltag, og anbefalinger om bæredygtigt fiskeri, hvor fiskeri efter hellefisk i Nuuk fjorden og de omkringliggende fjorde, ikke overstiger 500 tons indtil undersøgelser viser at andre niveauer er bæredygtige, siger Sofia Geisler (IA).