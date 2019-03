Hellefiskene bliver mindre og mindre

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. marts 2019 - 06:59

At hellefiskene skrumper i længde og vægt skyldes øjensynligt et alt for stort fiskeri, oplyser Naalakkersuisoq for Fiskeri Nikkulaat Jeremiassen i et paragraf 37-svar til IA-politikeren Sofia Geisler.

Af svaret kan man udlede følgende fangsmængder over en længere årrække.

Hellefisk-fiskeriet ved Nuuk

– årlige fangster i gennemsnit for perioden

1960 til 1988: 405 tons

1989 til 2009: 50 tons

2010 til 2018: 810 tons

Især inden for de seneste fem år er fisketrykket på hellefisk steget dramatisk.

2013 til 2018 1.100 tons

Tiltag iværksat

Nikkulaat Jeremiassen erkender, at det ikke kan fortsætte, da fiskeriet ikke foregår på et bæredygtigt grundlag.

- Naalakkersuisut har igangsat tiltag for at hellefiskefiskeriet i omtalte område skal foregå på et forsvarligt niveau. Der tages højde for fiskeriet i Nuuk fjorden ved, at der oprettes nyt forvaltningsområde. Tiltagene skal sikre, at fiskeriet foregår på et bæredygtigt grundlag fremover, oplyser Nikkulaat Jeremiassen.