IA’s løsninger på braindrain: Kernevelfærden skal under lup

Jensine Berthelsen Fredag, 04. august 2023 - 11:45

Nok har vi mange og gode succeshistorier i landet, men griber vi det rigtigt an, når vi tænker på kernevelfærden? Sådan spørger formanden for Inuit Ataqatigiit Múte Bourup Egede i forbindelse med partiets overvejelser om hvordan man på politisk plan kan bremse for udvandringen.

- Vi skal gøre vores land attraktiv at leve i. Det skal være trygt at blive gammel i vort land, men vi skal også gøre landet attraktiv for de unge mennesker, der har opholdt sig udenfor landet i forbindelse med uddannelse, det er derfor meget vigtigt at se på, hvordan vi kan sikre at kernevelfærden er stabil og pålidelig, påpeger Múte Bourup Egede.

Sermitsiaq.AG´s spørgsmål til partilederne: Hvilke konkrete tiltag mener I der skal til for at gøre landet mere attraktivt at leve i?

Fremhæv to løsningseksempler som er vigtigst for jeres parti

Krisen i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet er det første område, som Inuit Ataqatigiit mener bør kikkes efter i sømmene. Sundhedsvæsenet skal gerne være den vigtigste garant for at kernevelfærden kan være robust:

- Det er først og fremmest vores sundhedsvæsen vi skal fokusere på. Vi ved at forholdene i dag er meget kritiske og, at personalet gør deres bedste for at kunne levere den forventede service. Vi må og skal passe godt på personalet samtidig med at danne gode rammer for rekkrutering, og vi må og skal lytte til, hvordan vi kan finde brugbare og helst vedvarende løsninger. Det har vi nu et godt redskab til i sundhedskommissionens betænkning.

- På politisk plan må og skal vi tage situationens alvor seriøst og arbejde sammen på tværs af partierne. Så det er mit håb at partierne vil tage godt imod de forhandlinger som Naalakkersuisoq for sundhed har iværksat, pointerer formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede overfor Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA) har ellers arrangeret seminar for partierne den 2. august, men det er blevet udskudt på ubestemt tid, da det ikke var muligt at samle partierne.

Hensynet til børnefamilierne

Det andet problem, der ifølge Múte Bourup Egede må sættes fokus på er, hvordan børnefamilier har det. Bourup Egede konstaterer, at der mangler dagtilbud til børnefamilierne:

- Det er vigtigt at sikre børnefamilerne gode rammer. Vi skal dertil huske på at beregninger viser, at vi befolkningsmæssigt set og indenfor en overskuelig fremtid risikerer at blive endnu færre. Det er derfor meget vigtigt at børnefamilierne oplever gode og stabile forhold, blandt andet med, at der er daginstitutioner nok, ikke kun i storbyer, men også i mindre byer og bygder, hvor forældrene bliver forhindret i at arbejde som konsekvens af mangel på børnepasning.

Men Bourup Egede erkender også, at der er mangel på uddannede pædagoger. I slutningen af januar 2021 fik pædagogerne et lønløft på næsten 3.000 kroner om måneden, men dette til trods, er der stadig mangel på pædagoger i landet.

Múte B. Egede har ikke det endegyldige svar, men vil gerne være klogere på problemet.

- Vi må være dygtigere til at tale med fagforeninger samt organisationer. Vi må finde ind til problemets kerne og handle derfra, svarer Bourup Egede.

Tryghed i alderdommen

Kernevelfærden skal ifølge Múte Bourup Egede kikkes efter i sømmene. Han henviser til alle aldersgrupper. Ud over tryghed til børnefamilierne, uddannelse til ungdommen, arbejde til de voksne, er det ifølge hans mening også meget vigtigt at de ældre oplever en tryg alderdom:

- Vi har taget skridt til at de ældre i landet får bedre, men det er ikke nok. Nu har koalitionen sat sig for at fjerne den gensidige forsørgelsespligt, og det er meget vigtigt for mig at denne bliver fjernet så hurtigt som muligt, erklærer formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede.