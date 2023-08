Deltagerne mangler: Forhandling om sundhedsreform udskydes

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 02. august 2023 - 09:17

Det er ikke lykkedes Naalakekkersuisoq for sundhed at samle alle partier til et seminar om sundhedsreformen. Naalakkersuisut har ellers inviteret samtlige partier til et seminar – vel at mærke online – onsdag den 2. august. Men naalakkersuisut må se sig nødsaget til at udskyde seminaret til et senere, endnu ikke oplyst, tidspunkt, da deltagerlisten har mangler.

Naalakkersuisut har den 18. juli meddelt, at samtlige partier er indkaldt til et online seminar om sundhedsreformen.

- Da det ikke har været muligt at samle alle partier den pågældende dato, udskydes seminaret til et senere tidspunkt. Dette for at give flest mulige partier mulighed for at deltage og dermed synliggøre deres ønsker og prioriteringer til sundhedsområdet, på baggrund af sundhedskommissionens anbefalinger, lyder det i en pressemeddelelse fra Selvstyret.

Bund for ny sundhedsreform

Onlineseminaret skal danne et robust grundlag for partiernes videre forhandlinger til sundhedsreformen, som Naalakkersuisut arbejder på, ud fra Sundhedskommissionens anbefalinger.

Naalakkersuisoq for Sundhed Mimi Karlsen (IA) har bedt partierne om at opdele deres prioriteringer i ud fra tidsperspektiverne 1, 5 og 10 år, oplyser Selvstyret.

Disse fem punkter vil naalakkersuisoq fremlægge under seminaret:

Sikring af behandling af akut sygdom og tilskadekomst Sikring af almen medicinsk behandling Sikring af kræftbehandling Sikring af forsvarlig graviditet og fødsel Udvikling af psykiatrien

Ny dato for indkaldelse af partierne udmeldes snarest.