Forhandlinger om sundhedsreform begynder

Thomas Munk Veirum Onsdag, 21. juni 2023 - 08:16

Skal antallet af fødesteder begrænses til to? Hvordan kan sundhedspersonale fastholdes og mere udenlandsk arbejdskraft tiltrækkes? Og hvordan kan tilgængeligheden af Sundhedscenteret i Nuuk forbedres?

Ovenstående er alle problemer, som Sundhedskommissionen anbefaler, at politikerne tager fat på, og på torsdag får de muligheden.

Her har Naalakkersuisut nemlig inviteret partierne i Inatsisartut til indledende drøftelser og forhandlinger om en kommende sundhedsreform. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse:

- Vi har nu alle haft mulighed for at gennemlæse Sundhedskommissionens betænkning og anbefalinger, hvilket giver os et solidt fagligt grundlag at diskutere sundhedsvæsenets fremtid på.

Håber på bredt forlig

- Derfor har jeg inviteret partierne til indledende drøftelser om deres forventninger og ønsker til en kommende sundhedsreform. Vi skal aftale, hvordan vi styrker sundhedsvæsenet på både kort og langt sigt, udtaler naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA).

Hun håber på, at der kan laves et bredt forlig om en sundhedsreform for at sikre stabilitet på området.

Det er dog en meget stor opgave, som politikerne tager fat på, da sundhedsvæsenet er presset af mange opgaver og mangel på personale. Og mange af Sundhedskommissionens mere end 100 anbefalinger til forbedringer vil koste penge at indføre. Pengene vil politikerne formentlig skulle finde ved at nedprioritere andre områder eller forhøje skatter og afgifter.

Tidligere i år kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at naalakkersuisoq for sundhed har bedt Danmark om hjælp til sundhedsvæsenet. Naalakkersuisoq har foreslået, at Danmark kunne overtage betalingen for patienter, der sendes til Danmark for behandling - en regning på omkring 138 mio. kr. årligt.