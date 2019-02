IA: Overgreb på børn er en national katastrofe

Walter Turnowsky Mandag, 25. februar 2019 - 14:31

Antallet af seksuelle overgreb er fortsat uhyggeligt højt, viser politiets seneste årsstatistik. Det får nu Inuit Ataqatigiit til at kræve en markant styrket indsats.

- Omfanget af seksuelt misbrug af børn og unge, og dermed de hårde konsekvenser for mange mennesker, som politiets årsrapport for 2018 viser, giver anledning til, at vi som samfund må spørge os selv, om vi ikke skal indrømme om dette ikke skal betegnes som en national katastrofe, siger ordførere Aqqa Samuelsen og Sofia Geisler i en pressemeddelelse.

Skærpede foranstaltninger

Antallet af anmeldelser af seksuelle overgreb på børn har været stigende de seneste år. Som politimester Bjørn Tegner Bay gør opmærksom på, betyder det dog ikke nødvendigvis, at antallet er steget. Der kan også være tale om, at tabuet er begyndt at blive brudt og flere sager bliver anmeldt.

- Inuit Ataqatigiit er parate til at deltage i en fælles politisk indsats for at stramme op på straframmen i kriminalloven samt at reglerne omkring disse bliver tydeliggjort. Her mener vi ligeledes at vi bør tale om at øge bevillingerne til KILLILIISA, lyder den fælles melding fra Aqqa Samuelsen og Sofia Geisler.

Som det er i dag findes der ikke nogen egentlig straframme i Grønland, men både naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Martha Abelsen (S) og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har tidligere plæderet for, at de skal indføres - og at de foranstaltningerne for seksuelle overgreb på børn skal skærpes.