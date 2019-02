Politiet: Uhyggeligt højt antal seksualforbrydelser

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. februar 2019 - 10:01

Politiets årsrapport for 2018 er netop offentliggjort, og på flere områder er der en positiv udvikling, men netop seksualforbrydelser trækker i den gale retning.

Inden for kategorierne voldtægter, blufærdighedskrænkelser og seksuelle overgreb på børn er der i 2018 sket en stigning i antallet af overtrædelser af kriminalloven set i forhold til året før.

Paradokset

Seksualforbydelser 2018 Overtrædelser af kriminalloven. I parentes 2017-tal Voldtægter: 156 (132) Kønsligt forhold til barn under 15 år: 75 (69) Blufærdighedskrænkelser: 185 (174) Kilde: Politiets Årsstatistik 2018

- Det paradoksale er, at man samtidigt kan se stigningen i antallet af anmeldelser som noget positivt. Vi oplever i politiet og anklagemyndigheden i øjeblikket, at tabuet omkring seksuelle overgreb lige så stille bliver brudt. Hvis det er årsagen til stigningen i antallet af anmeldelser, så kan stigningen ses som en positiv udvikling, idet flere ofre dermed får muligheden for at få hjælp, og flere gerningsmænd kommer til at stå til ansvar for deres forbrydelser, skriver politimesteren i forordet til den 36 sider lange årsstatistik.

Lang vej

- Der er dog lang vej endnu. Det er således tankevækkende, at der er områder i landet, hvor der ikke bliver anmeldt nogen overgreb mod børn overhovedet, mens der andre steder i landet er meget høje anmeldelsestal. Er det fordi, der ikke begås overgreb i nogle områder i landet – eller kan forklaringen være en anden...?, lyder det spørgende fra Bjørn Tegner Bay.

Politimesteren glæder sig imidlertid over, at antallet af anmeldelser for overtrædelser af kriminalloven er historisk lav. I 2018 fik politiet 3.449 anmeldelser, hvilket er i nærheden af en halvering, hvis man ser tilbage på 1986, hvor der blev anmeldt 6.721 overtrædelser af kriminalloven.

Positiv tendens

På andre områder er der også en positiv tendens:

Antallet af indbrud er halveret siden 2016

At ungdomskriminaliteten er støt faldende

Som forklaringen på den positive udvikling siger politimesteren:

- At den generelle kriminalitet og ungdomskriminaliteten er faldende i Grønland kan bl.a. skyldes den forebyggende indsats som offentlige myndigheder, frivillige og private organisationer udfører.

Dystre volds-tal

Når det gælder voldskriminaliteten er den faldende, men der er ingen grund til at glæde sig nævneværdigt.

- Et fald er naturligvis positivt, men niveauet er fortsat alt for højt. Således blev 13 ud af 1000 indbyggere udsat for vold i 2018. På Færøerne og i Danmark er de tilsvarende tal henholdsvis 1,6 og 5, oplyser politimesteren.