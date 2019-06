IA: Demokraterne har ført zig-zag-kurs

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. juni 2019 - 15:04

- I Inuit Ataqatigiit i kommunalbestyrelsen må vi konstatere, at Demokraterne åbenbart ikke formår at sidde i både Inatsisartut og kommunalbestyrelsen, til trods for, at de gennem alle årene i vores samarbejde har påstået, at de ikke har problemer med, at skille deres politiske arbejder i både kommunalbestyrelsen og Inatsisartut, skriver IA’s politiske ordfører i kommunalbestyrelsen Charlotte Ludvigsen.

Hun mener – set i bakspejlet – at Demokraternes valg ikke er overraskende.

- Vi har siden årsskiftet været vidne til demokraternes zig-zag kurs, skriver ordføreren.

Det er en gåde for IA, at Demokraterne stiller spørgsmål ved borgmesterens håndtering af Tasiilaq-sagen, ”specielt taget i betragtning, at de (demokraterne, red.) har været med til samtlige politiske drøftelser og beslutninger”.

Opbakning til Asii

IA bakker borgmester Asii Chemnitz Narup op, som Demokraterne har mistet tilliden til.

- Hvad, der er den reelle begrundelse for at stoppe samarbejdet med os, er uforståeligt. Måske viser det i virkeligheden, at demokraterne har svært ved at skille og skelne, hvad der er Inatsisartut og kommunale opgaver, skriver Charlotte Ludvigsen.