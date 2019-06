IA: Bombe under Grønlands økonomi

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 02. juni 2019 - 14:45

Af en betænkning fra Finans- og Skatteudvalget, som blev offentliggjort lørdag, fremgår det, at Naalakkersuisut i et fortroligt orienteringsbrev har advaret om et stort trecifret millionunderskud på den kommende finanslov.

LÆS OGSÅ: Uventet stort underskud på finansloven

Inuit Ataqatigiit var en del af forligskredsen bag finansloven for 2019.

- Helt nye oplysninger til udvalget viser, at landskassen vil mangle op imod 1/2 milliard ved årets udgang, fastslår Múte B. Egede, der er formand for partiet og desuden medlem af Skatte- og Finansudvalget.

Uansvarlig ledelse

- I en tid med økonomisk vækst og faldende kernevelfærd, så kan det kun tolkes som uansvarlig ledelse af landet og en svigt af befolkningens tillid til os folkevalgte. Det er komplet uacceptabelt og endnu en krise i ledelse af landet, lyder det fra IA-formanden.

- Formanden for Naalakkersuisut (Kim Kielsen, red.) har i løbet af foråret pointeret gang på gang, at vores økonomi aldrig har været bedre. Det, der nu delvist er kommet frem, viser nu med al tydelighed, at man er kommet med ukorrekte oplysninger til samfundet. Sådan kan man ikke lede landet, understreger Múte B. Egede.