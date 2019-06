Uventet stort underskud på finansloven

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 01. juni 2019 - 15:50

Naalakkersuisut er begyndt at hvæsse sparekniven, som vil komme på hårdt arbejde under efterårets finanslovsforhandlinger.

- … selv efter pris- og lønreguleringen af bloktilskud fra staten forventes et betydeligt underskud i 3-cifrede millionklassen på den kommende finanslov og dennes fire årige overslagsår, står der i en betænkning, som finansudvalget netop har offentliggjort.

Fortroli g t brev

Det var i forbindelse med behandlingen af de forskellige skattefradrag, at Naalakkersuisut valgte at orientere udvalget via et fortroligt orienteringsbrev.

Det omtalte underskud ”skal selvfølgelig først dækkes, før det kan blive relevant at lægge flere udgifter ind i den kommende finanslov”, fremgår det af betænkningen, som samtlige medlemmer af finansudvalget har tilsluttet sig.

Sermitsiaq.AG erfarer, at underskuddet som skal inddæmmes under de kommende finanslovsforhandlinger ligger i niveauet fra 400 til 600 millioner kroner.

Under førstebehandlingen af lovforslaget efterlyste flere politikere, at personfradraget burde hæves, fordi det ikke har været reguleret siden 2005 og dermed ikke havde fulgt pris- og lønudviklingen.

Konsekvenser

Det har fået udvalget til at spørge finansdepartementet om konsekvenserne, hvis man justerede fradragssatserne.

Pris og lønreguleringen har i årene udgjort 28,8 procent, hvilket betyder, at:

Personfradraget være omkring 13.800 kr. højere,

Standardfradraget være omkring 2.900 kr. højere

Det skattefrie beløb for B-indkomst være omkring 1.450 kr. højere.

- En sådan ændring i fradragssatserne svarer til, at beskatningsrundlaget i samfundet i 2020 alt andet lige ville være omkring 700 millioner kroner lavere end ved uændrede fradragssatser, oplyser Vittus Qujaukitsoq og tilføjer:

- Den umiddelbare økonomiske konsekvens af en forhøjelse af fradragssatserne som beskrevet ville være et umiddelbart årligt provenutab for landskassen på omkring 75 mio. kr. og et provenutab for kommunerne på omkring 225 mio. kr.

Efterlyser skattereform

Medlemmerne af skatteudvalget fastslår i betænkningen:

- Udvalget skal endelig indstille Naalakkersuisut til snarest at fremme arbejdet med den længe ventede skattereform.