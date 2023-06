IA sommermøde: Fem formænd på talerstolen

Kassaaluk Kristensen Mandag, 05. juni 2023 - 09:44

Inuit Ataqatigiit fejrer 45-års jubilæum og har inviteret deres folkevalgte i kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser, Inatsisartut og Naalakkersuisut samt deres tidligere formænd til et sommermøde.

For at kickstarte sommermødet holdt samtlige tidligere formænd og nuværende formand en tale om partiet lørdag formiddag.

Partiets første formand og medstifter, Aqqaluk Lynge, der var formand i perioden 1978-1993 påpegede i sin tale, at kommunikation er vigtig, men at Grønland samtidig bør ruste sig i cybersikkerhed.

- Dengang vi stiftede partiet var der ikke tv, computere eller mobiler. Al kommunikation var mund til mund, i dag bør vi være opmærksom på, hvor meget vi og vores børn er på mobiler og iPads. Kommunikation er godt, når man bruger det rigtigt. Men jeg mener, at vi bør gøre os klar og ruste Grønlands cybersikkerhed, sagde Aqqaluk Lynge.

Selvstændighed med få indbyggere

Johan Lund Olsen, der var formand i et år lige efter Aqqaluk Lynge understregede, at menneskerettigheder skal respekteres under arbejder mod et selvstændigt land.

Blandt hans pointer var, at der findes enkelte mindre lande med færre indbyggere har opnået selvstændighed.

Også Josef ’Tuusi’ Motzfeldt, der var formand i IA i perioden 1994-2007 holdt tale. Motzfeldt kom ind på afkolonialiseringen og flere brud på menneskerettigheder, der var sket mellem Danmark og Grønland. Han kom dog også med en opsang til partiledelsen:

- Selvom der er sket grimme sager igennem historien, så kan vi ikke tillade os ikke at gøre noget for at rette op på konsekvenserne. Tager vi ikke ansvar men bliver ved med at pege fingre af andre, anser jeg denne handling som en dårlig undskyldning til ikke at gøre noget, sagde Josef ’Tuusi’ Motzfeldt.

De svære emner

Identitetsspørgsmålet blev også taget op af både Kuupik V. Kleist, der var formand for partiet i 2007-14 og hans efterfølger Sara Olsvig.

Kuupik V. Kleist var også en af de taler, der kom med et opråb til Naalakkersuisut, hvis landet skal have forhåbninger om at blive selvstændigt på et tidspunkt:

- Grønland har ikke engang sin egen Arktisk strategi. Vi lever i Arktis, uden at have strategi på området på plads. Jeg synes, at Naalakkersuisuts første opgave, når de møder ind på arbejde på mandag, at starte arbejdet med at udforme vores egen Arktisk strategi, for det er vigtigt, sagde han.

Uddannelse skal prioriteres endnu højere

Sara Olsvig understregede, især henvendt til de tidligere formænd, at det fortsat er vigtigt at snakke om fortiden og forhistorien, så borgere kan forstå de tilstandene der er i samfundet, og finde en vej frem. Det kræver ud over at se fortiden i øjnene, og finde frem til, hvad det er, børn og unge lærer i uddannelse:

- Nu er uddannelsessystemet nævnt under en af talerne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi finder ud af, hvad er det vi lærer under uddannelsen? Når vi prioriterer uddannelse, så skal vi også kigge på, hvilken læring, vi gerne vil give videre til den næste generation, sagde hun.

Den nuværende formand, Múte B. Egede, der under alle talerne har lyttet, holdt en kort tale om IA’s regeringsførelse, og at partiet er klar til at drøfte politiske mål, som var en del af formålet til sommermødet.

For at markere 45-års jubilæet holdt IA et arrangement i Nuuk lørdag og en koncert søndag.