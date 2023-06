Partier holder årsmøder

Kassaaluk Kristensen Fredag, 02. juni 2023 - 16:49

Naleraq holder ordinær generalforsamling den 3.-4. juni og slutter møderne med et arrangement ”Nunarput – Landback” for borgere i Katuaq mandag den 5. juni.

Partiets politiske mål skal drøftes under møderne, mens hovedbestyrelsen samt lokalafdelinger i landet skal drøfte næste skridt.

Det oplyser Naleraqs hovedkontor i Nuuk.

Lørdag vil formand for partiet, Pele Broberg berette om partiets arbejde, mens partiets økonomi bliver præsenteret. Dernæst skal seks forslag af medlemmer i Naleraq diskuteres.

Blandt andet vil medlemmer i hovedbestyrelsen og lokalafdelingerne give deres besyv med, når Naleraqs politiske mål bliver præsenteret.

Søndag den 4. juni er der valg til hovedbestyrelsen i Naleraq.

Sundhed, selvstændighed og rigsfællesskab

Blandt de emner, som partiet ønsker at holde fokus på er arbejdsmarked, ydelser, sundhedsvæsenet og alderspension.

Sidestillet med arbejdet om selvstændighed vil Naleraq arbejde for god velfærd for borgere uanset alder.

Gruppearbejde om emnerne bliver holdt som lukket møder, oplyser Naleraq.

Mandag inviterer Naleraq til et seminar ”Nunarput – Land Back” i Katuaq klokken 12.00 til 21.00, hvor flere oplægstalere og paneldebatter vil diskutere Rigsfællesskabet, identitet og selvstændighed.

Taler og filmklip

Hos Inuit Ataqatigiit bliver det også et tætpakket program for weekenden. Inuit Ataqatigiits hovedkontor oplyser, at hovedbestyrelsen og lokalafdelinger samles i Nuuk for at holde et sommermøde.

For at kickstarte sammenkomsten, der også markerer partiets 45-års jubilæum, vil i alt fem tidligere formænd og nuværende formand holde tale om partiets udvikling og politiske mål. Det bliver lørdag formiddag.

Omkring 80 IA-medlemmer vil deltage til sommermødet.

Herefter vil partiet holde et lukket møde for at diskutere partiets mål og det politiske arbejde.

Lørdag aften bliver alle interesserede inviteret til at se en film om partiet. Det bliver i forsamlingshuset lørdag den 3. juni klokken 19.30.