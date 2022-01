IA Sermersooq: Hvordan tilpasses børnehaver og skoler coronasituationen?

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 20. januar 2022 - 17:45

IA-gruppen i Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at vide om beredskabsplanerne i forhold til smitterisiko i daginstitutioner er tilpasset den store smittespredning i samfundet.

Samtidig har gruppen stillet spørgsmål til borgmester og direktør for området om skolerne kan levere undervisning i god kvalitet i en tid, hvor elever går i karantæne og isolation i tide og utide.

Gruppen har sendt en række spørgsmål til deres egen borgmester Charlotte Ludvigsen og direktør i forvaltningen for børn og skole, Lone Nukaaraq Møller.

IA-gruppen, hvor Juaaka Lyberth er formand, begrunder deres spørgsmål med, at Naalakkersuisuts strategi ændres og tilpasses situationen løbene. Seneste melding er, at kun alvorligt syge og rejsende skal testes med PCR-test. Resten skal isolere sig hjemme, eller teste sig selv med en antigentest.

Planer tilpasses

Forvaltningen for børn og skole beroliger IA-gruppen og understreger i sit svar, at beredskabsplan i daginstitutioner tilpasses løbende, hvor også der er et krav om grundig hygiejne.

- Desuden opfordres der til at holde børnene og medarbejderne i adskilte grupper, så der ikke kan ske smitte på tværs af stuerne. Som noget nyt udsendes antigentests til alle institutioner til brug for personalet, oplyser forvaltningen på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.

Ingen kvaler til eksamen

Et af spørgsmålene, som IA-gruppen, der tæller Juaaka Lyberth, Mia Skifte Lynge, Naya-Sophia Lyberth og Avaaraq Olsen, omhandler de ældste elevers afgangseksamen til sommer.

- Hvad angår afgangsklasser og elever, der skal til eksamen til sommer: Hvilke konsekvenser forventer forvaltning, at coronasituation vil få for de store elever i afgangsklasserne, lyder spørgsmålet.

Her svarer forvaltningen, at der umiddelbart ikke er nogen konsekvenser for eleverne da skolerne opfordres til at have fokus på de elever, der skal have deres afgangseksamen i dette skoleår. Samtidig understreges det, at der er mulighed for, at elever der er i isolation eller i karantæne kan følge med i undervisningen via video i digitale hjælpemidler.

- Når smittebølgen er over, vil forvaltning få et overblik over aflyste timer og derefter vurdere, om der er behov for at indhente undervisning efterfølgende, lyder en del af svaret.

Forvaltningen oplyser, at de elever, der er i isolation eller karantæne registreres som lovligt fraværende. Men elever der holdes hjemme af frygt for smitte registreres som ulovligt fraværende.