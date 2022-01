Avannaa genindfører onlineundervisning i Ilulissat

Kassaaluk Kristensen Mandag, 17. januar 2022 - 14:46

Flere og flere elever sendes hjem, enten i isolation fordi de er smittet med corona, eller i karantæne fordi deres familie er smittet.

Det betyder, at børnene ikke kan gå i skole og være med i den daglige undervisning. Samtidig oplever Avannaata Kommunia, at flere lærere bliver smittet med corona eller har børn, der er smittet med corona, og må blive hjemme til de er raskmeldte.

- Vi har derfor indført muligheden for onlineundervisning til de elever og lærere, der må blive hjemme på grund af coronakarantæne eller isolation. På den måde kan vi være med til at sikre og nå kommunens forpligtigelse til at holde 200 skoledage i skoleåret, fortæller direktør i forvaltning for læring i Avannaata Kommunia, Aka Grønvold til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at onlineundervisningen er en mulighed for de elever, der bliver hjemme, og at undervisningen i skolerne stadig kører som normalt.

Klar til andre byer

Avannaata Kommunia nåede ikke at indføre onlineundervisning i Upernavik, da der kom en stor smittespredning i november. Her blev nærmest alle elever og lærere smittet og var i isolation i et par uger, hvor også skolen blev lukket. Men Aka Grønvold fortæller, at Avannaata Kommunia nu står klar til at indføre onlineundervisning de steder, det måtte blive nødvendigt.

- Vi vil sikre, at flest muligt elever følger med og lærer det, de skal lære i dette skoleår. Vi har endnu ikke meget erfaring at trække på, men nu fortsætter vi som vi tidligere har prøvet, siger han.

Eleverne får lektier for via onlinemapper, som de laver hjemme og sender tilbage til læreren ved brug af iPad og internet.

Sermersooq er med

Sermitsiaq.AG har spurgt Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia, om kommunerne følger samme fremgangsmåde, da de to kommuner også har en høj smittespredning.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at der i Nuuk er en generel udfordring at gennemføre undervisningen på normal vis, da mange lærere enten har corona eller er i karantæne på grund af corona.

- Mange af de lærere, der er i karantæne, underviser stadig deres elever over Teams eller Zoom. På flere skoler har elever, der er i karantæne også mulighed for at deltage i klasseundervisningen via video. Generelt har de elever der er syge eller i karantæne fået der deres opgaver og bøger med hjem, så de kan følge med på egen hånd, siger Lone Nukaaraq Møller, direktør for forvaltning for børn og skole.

Qeqqata er også opmærksom på de elever, der bliver nærkontakter til smittede i samme husstand. Derfor har kommunen en klar procedure for, hvordan elever kan lave opgaver hjemmefra, hvis de skulle blive hjemme grundet smitte i hjemmet.

- Elever uden symptomer, men som må blive hjemme hvis de er i nærkontakter til smittede har flere muligheder. Skolerne benytter sig af onlineundervisningsmulighederne clio, intra og Alinea, også er der mulighed for at afleverer opgaver til elevernes hjem, oplyser Qeqqata Kommunia.