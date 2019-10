IA ønsker sikkerhedspolitisk forskningscenter ved Ilisimatusarfik

Walter Turnowsky Torsdag, 10. oktober 2019 - 10:10

I går debatterede Folketinget den årlige arktiske redegørelse fra udenrigsministeriet.

Selve redegørelsen indeholder kun lidt, som er afgørende nyt. En episode satte dog helt naturligt dagsordenen for selve debatten: Nemlig Donald Trumps udmelding om at ville købe Grønland. Dermed blev det tydeligt for en bred offentlighed, at USA har en stigende interesse i Grønland.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) kaldte det 'et wake-up call om ikke at tage vores Rigsfællesskabet for givet'.

- Soft power og en øget charmeoffensiv fra amerikansk side, skal vi håndtere sammen, sagde hun i sin ordførertale.

- Samtidig skal Grønland have manøvrerum og mulighed til, at udføre udenrigspolitik på egen hånd på hjemtagne områder. Det forudsætter, at vi udvider vores fortrolighedsrum og finder praktiske løsninger på deling af fortroligt materiale og øger mødefrekvensen.

Institut for udenrigs- og sikkerhedspolitik

En sådan øget udenrigspolitisk indflydelse kræver i hendes øjne at både beslutningstagere og befolkningen i almindelighed bliver bedre klædt på til at træffe beslutningerne.

- Udviklingen i Arktis og den øgede opmærksomhed på Grønland, kalder på fakta baseret udenrigspolitik, lokalt forankret i Grønland. De beslutninger, der tages i dag, får betydning for, hvordan Grønland, Rigsfællesskabet og Arktis udvikler sig i de kommende årtier. Afvejninger af fordele og ulemper stiller komplekse krav til politikere, embedsmænd og den brede offentlighed i Grønland.

- Efterspørgslen efter denne type viden er stor, mens udbuddet i Arktis er begrænset. Måske er det på tide, at arktisk forskning rent faktisk finder sted i Arktis? Fra Inuit Ataqatigiit har vi derfor, i de igangværende finanslovsforhandlinger, peget på oprettelsen af et udenrigs- og sikkerpolitisk videnscenter på Ilisimatusarfik kaldet GIIAS – Greenland Institute for International and Arctic Studies. Et center der skal fungere som en lokal vidensbase der kan styrke Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik.