IA: Vi skal bestemme over egen udenrigspolitik

Walter Turnowsky Onsdag, 04. september 2019 - 15:18

Forløbet, der startede med annonceringen af Donald Trumps siden aflyste besøg i Danmark, har gjort det lysende klart, at stormagternes interesse for Arktis og Grønland er stor og stigende. Det er især Grønlands geostrategiske betydning, der stiger i takt med at isen svinder og nye sejlruter åbner. Det betyder, at både USA, Rusland og Kina i stigende grad ligger i konkurrence i regionen.

Derfor bør Grønland få større udenrigspolitiske kompetencer, mener IA's formand, Múte Bourup Egede.

- Den stigende interesse vil påvirke os i meget høj grad - og vi har kun lige set begyndelsen. Hvis ikke denne udvikling skal foregå hen over hovederne på os, så skal vi være klar, siger han til Sermitsiaq.AG.

Skal gælde alle områder

Múte Bourup Egede vil ikke pege på enkelte områder, hvor Grønland i særlig høj grad skal have ovedraget udenrigspolitiske kompetencer. Han mener, at det gælder på alle områder af udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

- Grønland skal afgørende præge samtlige områder i Rigsfællesskabets politik, hvis de vedrører Arktis. For når vi taler om Arktis, så taler vi om Grønland, vi taler ikke om kongeriget.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (Soc) har inden valget til KNR udtalt, at 'Tiden er løbet fra, at danske politikere bestemmer over Grønlands udenrigspolitik'. IA-formanden mener, at tiden er inde til, at man tager hende på ordet.

- Jeg er naturligvis opmærksom på, at det er en stor mundfuld at påtage sig dette ansvar; men vi er ganske nødt til, at få afklaret, hvad vi vil i den globale verden.

Konsensus om mål

Han inviterer derfor de øvrige partier til en bred debat om, hvad Grønlands udenrigspolitiske prioriteter bør være.

- Hvilke venskaber og alliancer skal vi satse på? Hvordan skal vi samarbejde med stormagterne og på hvilke præmisser skal det ske? Vi skal finde en konsensus om hvilke værdier og mål vi har i relation til vores omverden, mener han.

Magtkamp

Under forårets møde i Arktis Råd skærpede USA's udenrigsminister, Mike Pompeo tonen overfor Rusland og Kina ganske markant. Han beskyldte Rusland for 'aggressiv adfærd' i Arktis og advarede Kina mod at skrue op for militære aktiviteter i Arktis under dække af forskningsprojekter.

- Vi ser kimen til en magtkamp mellem stormagterne. Derfor skal vi aktivt modarbejde en militarisering af Arktis og det kræver, at vi spiller vores kort rigtigt.

Opfølgning på Ilulissat-erklæringen

For selvom Grønland kun har en lille befolkning, så gør landets størrelse og strategiske betydning, at man alligevel kan få indflydelse, mener Múte Bourup Egede. Han henviser i den forbindelse til Ilulissat-erklæringen fra for ti år siden, hvor det lykkedes Grønland og Danmark at forpligtede de arktiske kyststater på et fredeligt samarbejde.

- Det beviser, at man med den rette diplomatiske snilde godt kan præge de store lande omkring os.