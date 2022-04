IA og Naleraq indgår ny aftale i Sermersooq

Thomas Munk Veirum Mandag, 11. april 2022 - 08:28

Inuit Ataqatigiit (IA) og Naleraq har indgået en ny koalitionsaftale i Kommuneqarfik Sermersooq. Det sker efter, at Demokraterne flere gange har udtrykt mistillid til IA-borgmester Charlotte Ludvigsen.

- Som konsekvens af dette forhold, har Inuit Ataqatigiit og Naleraq besluttet at fortsætte koalitionen uden Demokraterne, da de to partier ikke kan leve med en koalitionspartner, der ikke har tillid til borgmesteren, skriver IA og Naleraq i en fælles pressemeddelelse.

Demokraterne har tidligere oplyst, at de har mistet tilliden til Charlotte Ludvigsen, fordi hun sprang køen over i forbindelse med en coronavaccine, samt fordi borgmesteren har underskrevet et dokument om et lån til boligselskabet Iserit på 20 millioner kroner, uden at sagen var behandlet politisk.

Den nye aftale mellem Naleraq og IA skal gælde frem til næste valg i 2025, og ifølge pressemeddelelsen har den nye aftale fokus på blandt andet boliger og forbedringer af forholdene for fiskeri i kommunen.

Selv fremhæver partierne følgende punkter i aftalen: