IA-krav: Fair løn til pædagogerne

Torsdag, 09. juli 2020 - 11:19

Overenskomstforhandlingerne for pædagogerne er indtil videre sat på pause, da NPK, pædagogernes fagforening, tænker over næste skridt vedrørende Selvstyrets seneste kompromisforslag.

NPK’s formand Juliane H. Tobiassen har tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG, at forhandlingsparterne ligger langt fra hinanden.

Ifølge Inuit Ataqatigiits formand, er forhandlingerne gået i hårdknude:

- Nu kommer det frem fra pædagogernes side, at forhandlingerne med Selvstyret mildest talt er gået i hårdknude. Det kan man ikke være bekendt. Når man har lovet at gøre noget ekstraordinært og skabt forhåbninger, ikke bare hos pædagogerne, men også i samfundet, så må dette gøres bedre, siger IA’s formand Múte B. Egede i en pressemeddelelse.

Hold løfterne

Múte B. Egede understreger, at partiet normalt holder et armslængdeprincip i overenskomstforhandlinger og aftaler.

- Men netop pædagogområdet har der længe været politisk konsensus om at give bedre vilkår til pædagogerne. Og Finanslovsaftalen 2020 lægger desuden op til dette. Derfor må vi politisk give den ramme, som vil give området det løft, der er behov for, lyder det fra Múte B. Egede.

Det er ikke kun IA, der mener, at pædagogernes løn og arbejdsvilkår bør forbedres betragteligt.

Også Samarbejdspartiets Tillie Martinussen har været ude med riven og krævet højere løn for pædagogerne, som hun kalder for “frontlinjen i samfundet for deres arbejde med tidlig indsats”.

Sermitsiaq.AG har rettet henvendelse til naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq og forholdt kritikken. Han henviser til en kronik sendt til avisen Sermitsiaq, der udkommer fredag. I kronikken understreger han, at det ikke er god stil af politikerne at blande sig i igangværende overenskomstforhandlinger.