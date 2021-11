IA i Qeqertalik: Vi fortsætter samarbejdet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 22. november 2021 - 10:18

Inuit Ataqatigiit, der har ni ud af 15 pladser i kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik er uforstående overfor Demokraatits Simigaq Heilmanns beslutning om at trække sig fra det tekniske samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Gruppeformand i Inuit Ataqatigiit, Frantz Lundblad afviser, at Inuit Ataqatigiit på nogettidspukt skulle have sat spørgsmålstegn ved, at partier taler med hinanden bag IA’s ryg i det politiske arbejde.

- Det er helt normalt, at partier taler med hinanden. Og vi har aldrig stillet spørgsmålstegn ved, at partierne taler med hinanden udenom os ved beslutninger. Til gengæld har vi rakt hånden ud og bedt Demokraatits ene medlem om at holde kontakt med os, så hun også kan arbejde for sine politiske mål med os, forklarer Frantz Lundblad til Sermitsiaq.AG.

Samarbejdet fortsætter

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Atassut og Demokraatit har opnået et bredt forlig efter det kommunale valg i april.

Frantz Lundblad forklarer, at samarbejdsaftalen, der danner rammerne for kommunalbestyrelsens arbejde de næste fire år fortsætter, også uden Demokraatits opbakning.

- Arbejdet fortsætter med aftalen som grundlag. Selvom Demokraatit nu har trukket sig ud af det tekniske samarbejde, så fortsætter vi samarbejder med det ene medlem i udvalgene. Vi går ikke ind for genforhandlinger i en valgperiode, siger Frantz Lundblad.