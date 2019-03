IA erkender Avalak-bommert

Walter Turnowsky Tirsdag, 05. marts 2019 - 10:44

Inuit Ataqatigiit har sovet i timen, da partiet stemte for en finanslov, der indeholder en nedskæring af tilskuddet til studenterorganisationen Avalak fra 404.000 kroner til 200.000 kroner. Det erkender partiets uddannelsesordfører, Sofia Geisler i en pressemeddelelse.

- I forbindelse med vedtagelsen af Finanslov for 2019 har vi ganske enkelt ikke været opmærksom nok på netop denne halvering, idet Avalak og tilskud til studenterorganisationen i Danmark ikke har været en del af forhandlingerne forud for den endelige vedtagelse af finansloven, siger hun.

Avalak-formand Hans Peter Mønsted har fortalt, at nedskæringen vil gå ud over de arrangementer, som Avalak afholder for de grønlandske studerende i Danmark.

- Inuit Ataqatigiit skal være den første til at beklage, at tilskuddet til Avalak i år og i de følgende overslagsår er blevet beskåret til halvdelen af hvad der ellers var blevet budgetteret med, siger Sofia Geisler (IA).

Vil arbejde for forhøjelse næste år

Men det bliver næppe år, der bliver rettet op på tingene, fremgår det.

- Udover gennem udvalget for uddannelse, kultur og kirke vil Inuit Ataqatigiit gøre hvad der står i vores magt at arbejde for, det kommende tid og frem til næste vedtagelse af de kommende Finanslov med henblik på igen at forhøje tilskud til Avalak, som har stor betydning for de studerendes fortsatte tilknytning til Grønland.

Ineqi Kielsen kritiserer beslutning

Også fra Siumuts rækker er der modstand mod den besparelse, som partiet stemte for i forbindelse med finansloven.

- Det var ikke en del af Siumuts oprindelige forslag, men det blev indført inden 3. behandlingen og vedtaget. Jeg er uenig i den prioritering, lyder det fra Ineqi Kielsen, der er folketingskandidat for partiet.

Han sidder ikke i Inatsisartut og har således ikke stemt for finansloven.

- Derfor er det afgørende, at man som ung grønlænder fastholder en stærk tilknytning til vores land. Det arbejde er Avalak med til at udføre.

- Derfor er det så vigtigt, at Avalak har de nødvendige midler til at holde gang i deres forening.

Avalaks bestyrelse har forgæves forsøgt at få en forklaring på besparelsen af Naalakkersuisut.