Tilskud til Avalak halveret

Walter Turnowsky Mandag, 04. marts 2019 - 08:23

Avalak har fået beskåret sit driftstilskud fra Naalakkersuisut fra 404.000 kroner til 200.000 kroner. Det fremgår af et åbent brev som foreningens formand Hans Peter Mønsted har sendt til medlemmerne.

Avalak var ikke blevet orienteret om nedskæringen.

- Dette blev først opdaget 2. januar, da tilskuddet blev indbetalt til vores konto. Efter at have gravet lidt i finansloven for 2019, kan vi se at beslutningen om den drastiske beskæring af vores driftstilskud blev taget ved 3. behandlingen af finansloven og med øjeblikkelig virkning, skriver Hans Peter Mønsted i sit brev.

Ingen forklaring

Det er ikke lykkedes bestyrelsen i Avalak at få en begrundelse for den drastiske nedskæring.

- Vi har, siden januar, kontaktet forskellige nøglepersoner hos Naalakkersuisut med henblik på en begrundelse, herunder Ane Lone Bagger (S) – vi har dog ikke fået andet end søforklaringer og til sidst en begrundelse der betegnede nedskæringen som en besparelse. En besparelse er dog, i sig selv, ikke en begrundelse, men en handling og vi savner stadig en officiel udmelding om begrundelsen herfor.

Nedjustere og egenbetaling

Besparelsen betyder, at Avalak må skære sine aktiviteter.

- Besparelsen kommer til at have omfattende konsekvenser, idet vores budget er lagt efter det tidligere driftstilskud. Vi skal, med andre ord, enten nedjustere i kvaliteten for vores arrangementer, eller indføre egenbetaling ved de store arrangementer.

- Vi bliver højst sandsynligt nødt til at gøre begge dele.

- Det første arrangement der bliver ramt af dette, bliver Seminaret til april, der, ironisk nok, centrerer sig om temaet Fremtidens Grønland, skriver Hans Peter Mønsted, der har særdeles svært ved at forstå tankegangen bag nedskæringen.

- Som Kim Kielsen selv siger, er der behov for en uddannet ungdom i Grønland til at bære fremtidens samfund – der er brug for alle uddannelser, også dem man ikke kan læse i Grønland.